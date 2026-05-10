Başkan Sekmen: "Erzurum, gönül coğrafyamızın buluşma merkezidir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Sekmen: "Erzurum, gönül coğrafyamızın buluşma merkezidir"

Başkan Sekmen: "Erzurum, gönül coğrafyamızın buluşma merkezidir"
10.05.2026 10:13  Güncelleme: 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, uluslararası öğrencilerin katıldığı futbol turnuvasının ödül törenine katıldı. Sekmen, sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı ve bu tür etkinliklerin farklı kültürleri bir araya getirdiğini belirtti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentte öğrenim gören uluslararası öğrencilerin katılımıyla düzenlenen futbol turnuvasının ödül törenine katıldı.

Sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Başkan Sekmen, "Erzurum; sadece ilmin ve tarihin değil, gönül coğrafyamızın da merkezidir" dedi. Kadim şehir Erzurum'da eğitim hayatlarını sürdüren uluslararası öğrenciler, kardeşlik ve dayanışma ruhunu yeşil sahaya taşıdı. Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERUDER) tarafından organize edilen futbol turnuvası, düzenlenen görkemli bir ödül töreniyle sona erdi.

Sporun Birleştirici Gücü Sahadaydı

Turnuvanın final maçının ardından gençlerle bir araya gelen Başkan Sekmen, ödül töreninde sporun farklı kültürleri bir araya getiren en önemli araçlardan biri olduğunu belirterek, "Gençlerimizin aynı heyecan etrafında buluşması; sporun birleştirici gücünü bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Başkan Sekmen: 'Erzurum, gönül coğrafyamızın buluşma merkezidir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

09:59
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
09:08
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
09:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “TÜİK“ iddialarına yalanlama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "TÜİK" iddialarına yalanlama
08:42
Afrika’dan çöl tozu geliyor Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek
Afrika’dan çöl tozu geliyor! Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek
07:30
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı İran’ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 10:28:26. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Sekmen: "Erzurum, gönül coğrafyamızın buluşma merkezidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.