Erzurum'da üniversiteye hazırlanan öğrenciler "Malazgirt 1071" filmiyle stres attı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da üniversiteye hazırlanan öğrenciler "Malazgirt 1071" filmiyle stres attı

02.03.2022 15:08
Erzurum'da üniversiteye hazırlanan öğrenciler "Malazgirt 1071" filmiyle stres attı

Erzurum'da üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri, 950 yıl önce Anadolu'yu Türklere yurt yapan zaferin hikayesini anlatan TRT ortak yapımı "Malazgirt 1071" filmini izleyip stres attı.

Erzurum'da üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri, 950 yıl önce Anadolu'yu Türklere yurt yapan zaferin hikayesini anlatan TRT ortak yapımı "Malazgirt 1071" filmini izleyip stres attı.

Yakutiye Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, ilçe genelinde üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinin sınav motivasyonlarına katkıda bulunmak ve stres atmaları amacıyla bir çalışma başlattı.

Belediye ekipleri, öğrencileri okullarından servisle alarak kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde yer alan sinema salonuna götürdü.

İlçenin farklı noktalarından gelen liseli öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile 950 yıl önce Anadolu'yu Türklere yurt yapan zaferin hikayesini anlatan TRT ortak yapımı "Malazgirt 1071" filmini izledi.

Kaygusuz, film öncesi yaptığı konuşmada, filme gelen öğrencileri son sınıfta oldukları için misafir öğrenci olarak adlandırdıklarını söyledi.

"Malazgirt 1071" filmi etkinliğinin, öğrencilerde tarih bilinci oluşturmak ve yoğun dersleri arasında mola vermeleri amacıyla yapıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Uçar da ilçede üniversite sınavına hazırlanan yaklaşık 3 bin lise son sınıf öğrencisini "Malazgirt 1071" sinema filmiyle buluşturmayı hedeflediklerini aktardı.

Erzurum'un son yıllardaki eğitim grafiğinin yükseldiğini, bu durumun asıl kahramanının da öğrenciler olduğunu ifade eden Uçar, şunları kaydetti:

"Malazgirt meydan muharebesi, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından ve en ünlü zaferlerinden birisidir. Bu zaferin sinemaya aktarılmış hali olan bu filmi öğrenci kardeşlerimle izleyelim dedik. Lise son sınıfta okuyup üniversiteye hazırlanan kardeşlerimizi sinema salonlarında misafir ediyoruz. Bu projeyi İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle organize ettik."

Erzurum'da üniversiteye hazırlanan öğrenciler Malazgirt 1071 filmiyle stres attı

YORUMLAR
500
Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'na 20 bin üniversite öğrencisinin katılımı bekleniyor Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'na 20 bin üniversite öğrencisinin katılımı bekleniyor 'Orta Karadeniz Kariyer Fuarı' Samsun'da açıldı 'Orta Karadeniz Kariyer Fuarı' Samsun'da açıldı

Üniversite, Malazgirt, Erzurum, Lise, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da üniversiteye hazırlanan öğrenciler 'Malazgirt 1071' filmiyle stres attı - Son Dakika


Son Dakika
15:28 TBMM'de Rusya-Ukrayna toplantısı yapılıyor! Toplantıda konuşulanlar devlet sırrı sayılacak
15:25 Ukraynalı doktorların, yaralı Rus askerlere uyguladıkları tedavi övgü topladı!
14:47 Rusya "gece yarısına kadar bekleyeceğiz" dedi, Ukrayna'dan olumlu yanıt geldi! İkinci müzakere bu akşam
14:45 'Oğlum' yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Zeynep oğluyla bağ kurabilecek mi?
14:43 Yanan evinden kuşları ve ölen oğlunun fotoğraflarını kurtarmak istedi! Canından oldu
14:34 İtalya'dan "Rusya'ya" şaka gibi yaptırım: Dostoyevski de yasaklandı
14:30 Nikahtan önce anne olmak istediğini söylemişti! Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi
14:11 Kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı! O müdür, kamera kayıtları izlenince serbest bırakıldı
14:08 Rusya'nın en büyük destekçisi Belarus'a, AB'den yaptırım yağmuru! İhracat yapması yasaklanacak
14:06 Futbol sahalarında böyle eylem görülmedi: Hakem hatalarına karşı gözlerini kapattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 15:33:35. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da üniversiteye hazırlanan öğrenciler "Malazgirt 1071" filmiyle stres attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement