Erzurum'daki Kongre Binası 106 Yaşında - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzurum'daki Kongre Binası 106 Yaşında

Erzurum\'daki Kongre Binası 106 Yaşında
22.07.2025 11:46
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Cumhuriyet'e geçişin kararlarının alındığı Erzurum'daki tarihi kongre binası, 106 yıldır Milli Mücadele ruhuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Cumhuriyet'e geçişin kararlarının alındığı Erzurum'daki tarihi kongre binası, 106 yıldır Milli Mücadele ruhuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne 2016'da Resim Heykel Müzesi olarak tahsis edilen, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'ndeki bina, 6 bin 146 metrekare arazi üzerinde yer alıyor.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, 23 Temmuz 1919'da Milli Mücadele'nin ve Cumhuriyet'e geçişin kararlarını almak için kongreyi topladığı binada, resim, heykel, fotoğraf ve seramik alanlarında çalışma yapanların kullanımı için 2 salon bulunuyor.

Envanterinde 248 tablo, 47 hat, 11 özgün baskı, 6 heykel, 10 seramik olmak üzere 322 eser barındıran müze, şehit ve gazi yakınları, öğretmen, öğrenci ile 65 yaş üzeri vatandaşlara kapılarını ücretsiz açıyor.

2021'den bu yana 103 bin 97 ziyaretçi ağırladı

Müze ve kongre binası, 2021'den bu yana 103 bin 97 ziyaretçi ağırladı ve ziyaretlerden 1 milyon 477 bin 950 lira gelir sağlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, AA muhabirine, Erzurum Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümünün bu yıl da coşkuyla kutlanacağını söyledi.

Kongrede ülke için alınan stratejik kararların, kurulan Cumhuriyet'in mihenk taşlarını oluşturduğunu ifade eden Yer, şöyle konuştu:

"Kongre binası çok önemli, Erzurum'un milli kültüründe ve hafızasında önemli bir yeri var. Kente gelen ziyaretçilerimiz kongre binasını görmeden şehirden ayrılmıyor. Binamız yoğun ziyaretçi akınına uğramakta. Binadaki kongre salonu, ziyaretçilerimizi o dönemin ruhuna götürüyor. Ziyaretçiler, kongre salonunun kendilerini Milli Mücadele yıllarına götürdüğünü ve o anı hissettiklerini, o tarihi duygularını, kurtuluş mücadelesinin o anki yaşanmış koşullarını salonu gezerek, delegelerin oturduğu sıralara bakarak, hissettiklerini söylüyorlar."

"Gezerken duygulandım"

Elazığ'dan gelen Utku Yavuz da ailecek geldiğini ve müzede Milli Mücadele'nin izlerini gördüğünü belirterek, "Erzurum'a üçüncü gelişim ama ilk defa (müzeyi) burayı gezme fırsatı buldum. Burada gezerken duygulandım, bu ülke nasıl ve kimler tarafından kurulmuş, nasıl inşa edilmiş gördüm. Kurtuluş Savaşı'na destek veren insanların biyografilerini okuduk, çok güzel. Çok bilgilendim burada olduğum için de çok mutluyum." diye konuştu.

Antalya'dan gelen Teoman Kara ise kentte tarihi yerleri gezdiğini anlatarak, "İlk defa Erzurum'a geliyorum, ülkemizin varoluş sebebine ilk adımların atıldığı yerde olduğum için çok mutluyum. İçeride görmediğimiz duymadığımız insanların resimlerini gördük. Bütün mücadele buradan başladı, önemli kararlar burada alındı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'daki Kongre Binası 106 Yaşında - Son Dakika

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