Erzurum\'da 107. yıllık coşku fener alayı ile renklendi

Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle fener alayı düzenlendi. Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan başlayan etkinlikte binlerce vatandaş bir araya geldi.

Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü kutlama programları kapsamında düzenlenen Fener Alayı Kortej Yürüyüşü ile "Aşıkların Dilinden Erzurum Destanı" programı coşkuyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde gerçekleştirilen coşkulu kortejde Cumhuriyet Caddesi güzergahını takip ederek Erzurum Kalesi önüne kadar yürüdü. Ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle caddeyi kırmızı-beyaza bürüyen vatandaşlar, 23 Temmuz milli mücadele ruhunu yeniden yaşattı. Fener alayının ardından Erzurum Kalesi önünde "Aşıkların Dilinden Erzurum Destanı" adlı program düzenlendi. Halk ozanlarının seslendirdiği kahramanlık türküleri ve deyişler kentte duygu dolu anlar yaşattı.

"Türk tarihinin ve Milli Mücadele'nin en önemli merkezlerinden birisi"

Vali Aydın Baruş, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi tarihinde dönüm noktası olan 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümünü büyük bir coşku, onur ve gururla kutladıklarını ifade ederek, "Tüm Erzurum halkı olarak bu akşam düzenlediğimiz fener alayına yoğun bir katılım oldu. Gençlerimiz, çocuklarımız ve halkımızın coşkulu katılımıyla Erzurum Kalesi'ne kadar yürüdük. Şu anda Erzurum Kalesi'nin önündeyiz. Tarih boyunca mülk-i İslam'ın kilidi, ehl-i imanın derbendi olan bu kadim topraklar; 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından yurdumuzun dört bir yanını işgal eden müstevli güçlere karşı büyük bir bağımsızlık mücadelesi vermiştir. Bu bağımsızlık mücadelesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Amasya'dan sonra Anadolu'da kendisine destek verecek milli iradeyi arayışı neticesinde Erzurum'a gelmiş; daha önce Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti'nin toplantılarında ortaya konulan iradeyi de dikkate alarak, yıllarca üç kez Rus işgaline uğramış, büyük acılar çekmiş ve esaret altında kalmanın ne demek olduğunu çok iyi bilen Erzurum halkına güvenmiştir. Erzurum, Türk tarihinin ve Milli Mücadele'nin en önemli merkezlerinden biridir. Erzurum'un yiğit dadaşları, o gün olduğu gibi bugün de milletin iradesinin yanında durmuş, bağımsızlık mücadelesine güçlü destek vermiştir. Erzurum Kongresi'nin ortaya koyduğu bağımsızlık, milli egemenlik ve vatanın bölünmez bütünlüğü ilkeleri, Cumhuriyetimizin temel değerleri olarak yaşamaya devam etmektedir" dedi. - ERZURUM