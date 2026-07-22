Erzurum'da 107. yıllık coşku fener alayı ile renklendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da 107. yıllık coşku fener alayı ile renklendi

Erzurum\'da 107. yıllık coşku fener alayı ile renklendi
22.07.2026 23:16  Güncelleme: 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen fener alayı korteji ve 'Aşıkların Dilinden Erzurum Destanı' programı, binlerce vatandaşın katılımıyla coşkuyla gerçekleştirildi.

Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle fener alayı düzenlendi. Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan başlayan etkinlikte binlerce vatandaş bir araya geldi.

Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü kutlama programları kapsamında düzenlenen Fener Alayı Kortej Yürüyüşü ile "Aşıkların Dilinden Erzurum Destanı" programı coşkuyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde gerçekleştirilen coşkulu kortejde Cumhuriyet Caddesi güzergahını takip ederek Erzurum Kalesi önüne kadar yürüdü. Ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle caddeyi kırmızı-beyaza bürüyen vatandaşlar, 23 Temmuz milli mücadele ruhunu yeniden yaşattı. Fener alayının ardından Erzurum Kalesi önünde "Aşıkların Dilinden Erzurum Destanı" adlı program düzenlendi. Halk ozanlarının seslendirdiği kahramanlık türküleri ve deyişler kentte duygu dolu anlar yaşattı.

"Türk tarihinin ve Milli Mücadele'nin en önemli merkezlerinden birisi"

Vali Aydın Baruş, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi tarihinde dönüm noktası olan 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümünü büyük bir coşku, onur ve gururla kutladıklarını ifade ederek, "Tüm Erzurum halkı olarak bu akşam düzenlediğimiz fener alayına yoğun bir katılım oldu. Gençlerimiz, çocuklarımız ve halkımızın coşkulu katılımıyla Erzurum Kalesi'ne kadar yürüdük. Şu anda Erzurum Kalesi'nin önündeyiz. Tarih boyunca mülk-i İslam'ın kilidi, ehl-i imanın derbendi olan bu kadim topraklar; 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından yurdumuzun dört bir yanını işgal eden müstevli güçlere karşı büyük bir bağımsızlık mücadelesi vermiştir. Bu bağımsızlık mücadelesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Amasya'dan sonra Anadolu'da kendisine destek verecek milli iradeyi arayışı neticesinde Erzurum'a gelmiş; daha önce Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti'nin toplantılarında ortaya konulan iradeyi de dikkate alarak, yıllarca üç kez Rus işgaline uğramış, büyük acılar çekmiş ve esaret altında kalmanın ne demek olduğunu çok iyi bilen Erzurum halkına güvenmiştir. Erzurum, Türk tarihinin ve Milli Mücadele'nin en önemli merkezlerinden biridir. Erzurum'un yiğit dadaşları, o gün olduğu gibi bugün de milletin iradesinin yanında durmuş, bağımsızlık mücadelesine güçlü destek vermiştir. Erzurum Kongresi'nin ortaya koyduğu bağımsızlık, milli egemenlik ve vatanın bölünmez bütünlüğü ilkeleri, Cumhuriyetimizin temel değerleri olarak yaşamaya devam etmektedir" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Valiliği, Kültür Sanat, Politika, Erzurum, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da 107. yıllık coşku fener alayı ile renklendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’ye yayılıyor Dev etçil çekirgeler Başkent’te görüldü Türkiye'ye yayılıyor! Dev etçil çekirgeler Başkent'te görüldü
TBMM’de kritik eşik geçildi Emekli zammı teklifinde kritik gelişme TBMM'de kritik eşik geçildi! Emekli zammı teklifinde kritik gelişme
Trump bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak Trump bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak
ABD İran’ı vurdu Tahran dahil birçok kentte peş peşe patlamalar ABD İran'ı vurdu! Tahran dahil birçok kentte peş peşe patlamalar
Zeydan Karalar’dan Özgür Özel’e soğuk duş: CHP’de kalacağım Zeydan Karalar'dan Özgür Özel'e soğuk duş: CHP'de kalacağım
Özel’in yeni parti açıklaması CHP’yi sarstı 1 saatte 387 bin üye istifa etti Özel'in yeni parti açıklaması CHP'yi sarstı! 1 saatte 387 bin üye istifa etti

22:04
İki eski ezeli rakip buluştu: Casemiro, Messi’nin takımı arkadaşı oldu
İki eski ezeli rakip buluştu: Casemiro, Messi'nin takımı arkadaşı oldu
21:58
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak
19:50
Yeni Parti ne zaman kuruluyor Özgür Özel tarih verdi
Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi
19:38
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel’e demediğini bırakmadı
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel'e demediğini bırakmadı
19:20
Hava aniden karardı, İstanbul’u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
18:40
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter’in savunmaları aynı
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 00:26:04. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da 107. yıllık coşku fener alayı ile renklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.