Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor
Kültür Sanat

Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

18.08.2025 11:05
Kültür Yolu Festivali, konserler, sergiler ve çocuk etkinlikleriyle Erzurum'da sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali 2. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Bakanlığın Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere düzenlediği festivalin 9. durağı Erzurum'da, kültür ve sanatı birleştiren etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Ferhat Göçer, festival kapsamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde hayranıyla buluştu.

Göçer, Erzurumlu merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın sevilen şarkısı "Canısı" yorumuyla başladığı konserinde; "Unutmuş Çoktan", "Sorarlarsa", "Gül ki Sevgilim" gibi beğenilen eserlerini seslendirdi.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatçı Ercan Polat, Üç Kümbetler Millet Bahçe Etkinlik alanında ise Halil Necipoğlu "Gül Kokulu Naatlar" konseri verdi.

Erzurum Kalesi önündeki Kültür Yolu Festivali Aşıklar Sahnesi'nde ise 9'uncu Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, Burhan Topal ve Ayaz Toprak sahne aldı.

" Emrah, Ruhani Programı" kapsamında aşıklar Cemal Divanı, Sıtkı Eminoğlu, Eyüp Demirer, Yener Sadıkoğlu ve Tahsin Duygulu müzikseverlerle buluştu.

Narman-Samikale Ablak Taşı'nda düzenlenen "Sümmani Ocağında Ablak Taşı Aşıklar Buluşması"nda, onur konukları Hüseyin Sümmanioğlu ve Musa Yazıcı olurken, Nuri Çırağı, Fuat Çerkezoğlu, Erol Ergani, Temel Turabi, Mustafa Aydın, İhsan Yavuzer, Erol Şahiner, Zakir Tekgül, Baki Çetin ve Ali Serhati gibi usta aşıklar sahne aldı.

"FotoMaraton" ve "FotoMaraton Çocuk" etkinliklerinde festivalin en güzel karelerini yakalayan fotoğrafçılar Erzurum Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törenle ödüllendirildi. Etkinlik kapsamında fotoğrafçı Erol Doğaner de fotoğraf tutkunlarıyla bir araya geldi.

Olimpiyat Parkı'na kurulan, Çocuk Köyü'nde, "Evrim Ölçer Özünel ile Tıngır Mıngır Masallar" etkinliği ve "Maceracı Yüzgeçler" çocuk tiyatrosu sahnelendi.

Festival kapsamında bir alışveriş merkezine yerleştirilen piyanolarda gençler, "Sen de Çal" projesi kapsamında yeteneklerini sergilerken, Yakutiye Medresesi Meydan ile kentteki iki alışveriş merkezine kurulan "Sokak Sahne"de ise genç müzisyenler performanslarını izleyicilerle buluşturdu.

Erzurum Kültür Yolu Festivali, 24 Ağustos'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Festival, erzurum, Turizm, Kültür, Sanat, Müzik, Çocuk

07:40
