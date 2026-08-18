Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, kentin kültürel mirasını farklı sanat disiplinleriyle buluşturan etkinliklerle devam etti. Selçuklu döneminden günümüze uzanan giyim kültürü özel bir sergiyle ziyaretçilere sunulurken, geleneksel halı dokumacılığının incelikleri atölye çalışmasında aktarıldı. Erzurum'un şiir ve edebiyat birikimi söyleşide ele alınırken, "Sinema Yollarda" projesi de sinemayı kent merkezi ve ilçelerde izleyicilerle buluşturmak üzere Erzurum'daki yolculuğuna başladı.

Selçuklu'dan günümüze Erzurum hanımefendilerinin zarafeti

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde ziyarete sunulan "Selçuklu'dan Günümüze Erzurum Hanımefendilerinin Zarafeti" sergisi, Anadolu Selçuklu döneminin zengin süsleme anlayışından Erzurum'un geleneksel giyim kültürüne uzanan özel bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturdu.

Sergide Rumi, palmet, lotus ve geometrik motifler ile Çifte Minareli Medrese'nin mimari bezemelerinden ilham alan tasarımların yanı sıra 1876 tarihli Çarşaf Gelinlik, 1930 tarihli bordo kadife Bindallı ve 1960 tarihli Gelinlik ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Geleneksel ehram dokumacılığından hareketle hazırlanan çağdaş tasarımlar ile el işçiliğinin öne çıktığı Anadolu Selçuklu saray kıyafeti de serginin dikkat çeken eserleri arasında yer aldı.

Köklü dokuma geleneği usta ellerden aktarıldı

Ayşe Çeçen tarafından Erzurum Müzesi'nde gerçekleştirilen Halı Dokuma Atölyesi'nde katılımcılar, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan köklü Türk dokuma geleneğini yakından tanıdı.

Gördes (Türk) düğümüyle dokunan halılar başta olmak üzere kilim, sumak ve cicim gibi farklı dokuma türlerinin ele alındığı atölyede, yün, ipek ve pamuk gibi doğal malzemelerle gerçekleştirilen üretim süreçleri aktarıldı. Dokumalarda kullanılan motiflerin taşıdığı kültürel anlamlara da değinilirken, bu geleneğin somut olmayan kültürel miras içerisindeki yeri katılımcılarla paylaşıldı.

Erzurum'un şiir ve edebiyat birikimi konuşuldu

Şair-Yazar M. Hanefi İspirli, İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kelimelerin İzinde Kültür ve Edebiyat Yolculuğu" kapsamında edebiyatseverlerle bir araya geldi.

"Şiirimiz ve Erzurum Şairleri" başlıklı söyleşide, Erzurum'un köklü edebi birikimi ele alındı. Kent kültüründe iz bırakan şairler ve şiir akımları üzerinden Erzurum'un edebiyat dünyasındaki yeri değerlendirilirken, kentin edebiyat hafızasını oluşturan yerel değerler de katılımcılara aktarıldı.

"Sinema yollarda" Erzurum'da izleyicilerle buluştu

Festival etkinliklerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Sinema Yollarda" projesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum'daki yolculuğuna başladı. Sinemayı farklı noktalardaki izleyicilerle buluşturmayı amaçlayan proje kapsamında "Sinema Yollarda" tırı, 23 Ağustos'a kadar Erzurum'un il ve ilçelerini dolaşarak sinemaseverleri film gösterimleriyle buluşturacak.

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin konser sahnesi, birbirinden özel sanatçıların performanslarıyla müzik dolu akşamlar sunmaya devam ediyor. Konserlerin yanı sıra sergiler, söyleşiler, geleneksel sanat atölyeleri, çocuk etkinlikleri ve lezzet duraklarından oluşan zengin festival rotası Erzurum'un dört bir yanında ziyaretçileri ağırlamayı sürdürüyor.