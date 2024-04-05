Erzurum Palandöken Kayak Merkezi, Ramazan Bayramı tatilini kayak yaparak geçirmek isteyenleri misafir edecek

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, Ramazan Bayramı tatilini kayak yaparak geçirmek isteyenleri misafir edecek.
Karın 159 santimetre ölçüldüğü merkezdeki otellerde rezervasyon yaptıran turistler, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini kayak yaparak değerlendirecek.
"Önümüzdeki yıllarda bayramda daha fazla misafir ağırlayacağız"
Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, AA muhabirine, kayak merkezinin 3200 rakımdan sıfır lokasyonuna kadar kayılabilir durumda olduğunu söyledi.
Ramazan Bayramı tatilinin yaklaştığını anımsatan Bağrıyanık, "Bahar aylarının gelmiş olmasıyla beraber halen daha kayak mevsimi devam ediyor. Artık bayramda da kayak yapılabildiğini Palandöken, bir şekilde ispat etmiş olacak. Otellerimizin hemen hemen hepsi bayram için kayak misafiri rezervasyonları aldı ve almaya devam ediyor." dedi.
Bağrıyanık, Palandöken'in en uzun sezonunu geçirdiğini belirterek şunları kaydetti:
"Pistlerin kondisyonunun bahar ayının gelmiş olmasına rağmen böylesine güzel devam etmiş olması çok keyifli. Nisan ayında tişörtünüzle beraber 10 derecelik sıcaklıkta kayak yapabiliyorsunuz. Yine ara ara kar yağışları alıyoruz. Mesela bu hafta sonu yine kar yağışı alacağız. Haziranın ilk haftasına kadar Palandöken, kayak yapılabilir durumda olacak."
" Avusturya'ya gitmek yerine Erzurum'da kamp yapmak istediler"
Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelin genel müdürü Bora Kanber ise sezonun hala devam ettiğini ifade ederek, "Pistlerde hala çok iyi kar var. Biz de bunu kayakseverlere duyurmaya çalışıyoruz. Otel olarak kampanya da yaptık. Şu an birkaç kayak kulübünün rezervasyonu var. Avusturya'ya gitmek yerine Erzurum'da kamp yapmak istediler. Anlaşmalarımızı yaptık. Birkaç tane daha görüştüğümüz kulüpler var." diye konuştu.
Fatih Alınay da 9 günlük bayram tatilinde akrabalarının kayak yapmak için Erzurum'a geleceğini anlatarak, "Millet Antalya'da denize girerken biz de burada kayak yapıyoruz, bu da Allah'ın bize verdiği bir lütuf." ifadesini kullandı.
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