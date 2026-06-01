Erzurum Türkülerinin Coğrafi Analizi
Erzurum Türkülerinin Coğrafi Analizi

Erzurum Türkülerinin Coğrafi Analizi
01.06.2026 09:57
Erzurum türkülerinin coğrafi unsurları, zengin bilgileriyle analiz edildi.

Erzurum türküleri üzerine yapılan bir araştırmada; dağlar, iklim şartları, bitki örtüsü, hayvanlar, göç, yerleşim birimleri ve ekonomik faaliyetler gibi coğrafyanın çeşitli boyutlarına ilişkin zengin bilgiler içerdiği tespit edildi.

Adem Karaca tarafından kaleme alınan ve "Manzarayı seslendirmek: Erzurum türkülerinde mekan temsiline yönelik bir müzik coğrafyası analizi" başlıklı araştırma, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi'nde yayınlandı. Araştırmada, Erzurum yöresine ait türkülerin coğrafi unsurlar açısından içeriğini kapsamlı biçimde analiz edilirken, söz konusu unsurların yöre coğrafyasının ayırt edici özelliklerini ne ölçüde yansıttığını ortaya konuldu.

288 Erzurum türküsü incelendi

Söz konusu araştırmada, nitel araştırma modeli ve betimsel desene uygun olarak yürütülen çalışmada TRT Türk Halk Müziği Sözlü Eserler Antolojisi'nde yer alan 288 Erzurum türküsü, doküman incelemesi ve içerik analizi yöntemleriyle incelendi. Araştırmanın giriş kısmında, "Türkülerde tespit edilen coğrafi unsurlar; fiziki coğrafya, coğrafi astronomi, beşeri ve ekonomik coğrafya ile bölgesel coğrafya alt temalarına göre sınıflandırılmış ve frekansları betimsel olarak analiz edilmiştir. Emareler, Erzurum türkülerinin dağlar, iklim şartları, bitki örtüsü, hayvanlar, göç, yerleşim birimleri ve ekonomik faaliyetler gibi coğrafyanın çeşitli boyutlarına ilişkin zengin bilgiler içerdiğini göstermektedir" denildi.

"Tarihi rol ve geçiş coğrafyasına ilişkin atıfları"

Araştırmada fiziki coğrafya temalarının yüksek frekansının, Erzurum'un engebeli yapısı, sert karasal iklimi ve step/çayır ağırlıklı doğal ortamıyla belirgin bir paralellik sergilediği ifade edilerek, "Beşeri ve ekonomik coğrafya açısından gelenek-görenek, yemek ve giyim kültürü, nüfus, geçim kaynağı ve mimari yapıya dair temsillerin; bölgesel coğrafya açısından ise Erzurum'un tarihi rolü ve geçiş coğrafyasına ilişkin atıfların türkülere yansıdığı tespit edilmiştir. Araştırma, Erzurum türkülerinin yöre coğrafyasını ve insan yaşamını yansıtan değerli bir sözlü kültürel arşiv olduğunu sistematik verilerle ortaya koymaktadır. İzler, müzik coğrafyası, halk bilimi, coğrafya eğitimi ve sosyal bilgiler eğitimi alanları için önemli çıktılar sunmakta; türkülerin zengin coğrafi ve sosyo-kültürel içeriği sayesinde bu alanlarda otantik ve etkili bir öğretim materyali olarak değerlendirilebileceğine işaret etmektedir" dile getirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

