Erzurum'un Tarihi Belgesi Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'un Tarihi Belgesi Gün Yüzüne Çıktı

Erzurum\'un Tarihi Belgesi Gün Yüzüne Çıktı
08.07.2026 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taner Özdemir, Osmanlı Arşivi'nde Erzurum'un uluslararası önemini gösteren bir belge buldu.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir, Osmanlı Arşivi'nde yaptığı araştırmalar sırasında, Erzurum'un Birinci Dünya Savaşı öncesindeki uluslararası önemine ışık tutan dikkat çekici bir belgeyi gün yüzüne çıkardı.

1913-1914 yıllarına tarihlenen resmi belgede, Amerika Birleşik Devletleri'nden Erzurum'a gelen bir heyetin görevini rahatlıkla yerine getirebilmesi amacıyla ilgili makamlara her türlü kolaylığın sağlanması isteniyor. İlk bakışta idari bir yazışma niteliği taşıyan belge, dönemin uluslararası siyasi ve ekonomik dengeleri dikkate alındığında çok daha büyük bir anlam kazanıyor. XX. yüzyılın başları, dünyanın sanayi ve askeri gücünü belirleyen en önemli unsurun petrol haline geldiği yıllardı. Bu nedenle Osmanlı Devleti'nin doğu vilayetleri, büyük devletlerin dikkatini çeken bölgeler arasında yer alıyordu.

Taner Özdemir, ortaya çıkardığı belgenin yalnızca Amerikan heyetinin Erzurum ziyaretini belgelemekle kalmadığını, aynı zamanda şehrin dönemin uluslararası enerji ve jeopolitik politikaları içerisindeki önemini de gösterdiğini söyledi. Özdemir, "Erzurum, Kafkasya ile Mezopotamya arasında uzanan stratejik coğrafyanın en önemli merkezlerinden biriydi. XIX. yüzyılın sonlarından itibaren Rus, Fransız, İngiliz ve Amerikan araştırmacılar bölgenin jeolojik yapısını, madenlerini ve petrol emarelerini incelemeye başladı. Osmanlı Devleti de bu faaliyetleri yakından takip ederek resmi izinlerle yürütülmesini sağlıyordu." dedi.

Arşiv belgeleri, yabancı mühendislerin, jeologların ve bilim heyetlerinin Erzurum ve çevresine yaptıkları seyahatlerin devlet kayıtlarına geçtiğini gösteriyor. Özellikle Rus ve Fransız araştırmacıların Doğu Anadolu'daki jeolojik yapı ve petrol emareleri üzerine incelemeler yaptığı, Amerikan heyetinin de aynı dönemde bölgede araştırmalarda bulunduğu biliniyor. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Musul petrolleri etrafında şekillenen uluslararası rekabet, yalnızca Musul ile sınırlı değildi. Enerji kaynaklarına ulaşan yollar, bölgenin jeolojik yapısı ve stratejik şehirler de büyük devletlerin yakın takibindeydi. Erzurum, Kafkasya'ya açılan kapısı, askeri konumu ve doğal kaynak potansiyeli sayesinde bu rekabetin önemli duraklarından biri haline gelmişti.

Taner Özdemir, Osmanlı Arşivi'nde bulunan bu belgenin Erzurum'un tarihine yeni bir pencere açtığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Bugün ortaya çıkardığımız bu belge, Amerika Birleşik Devletleri'nin Erzurum'a yönelik ilgisini gösteren önemli bir arşiv vesikasıdır. Bu ilgi yalnızca diplomatik bir ziyaret olarak değerlendirilmemelidir. Dönemin uluslararası şartları dikkate alındığında enerji kaynakları, madenler, ulaşım güzergahları ve jeolojik araştırmalar büyük önem taşıyordu. Erzurum da bu büyük rekabetin merkezinde bulunan şehirlerden biriydi."

Özdemir, Osmanlı Arşivi'nde Erzurum'la ilgili henüz incelenmeyi bekleyen binlerce belgenin bulunduğunu ifade ederek, bu belgelerin şehrin yalnızca savaş tarihini değil; diplomasi, ekonomi, enerji ve bilim tarihini de yeniden değerlendirmeye imkan sağlayacağını söyledi. 1913-1914 yıllarına ait bu yeni belge, Amerika Birleşik Devletleri'nin Erzurum'a gönderdiği heyete Osmanlı makamlarınca kolaylık sağlanmasını öngören resmi bir yazışma olması bakımından dikkat çekiyor. Aynı zamanda Erzurum'un, XX. yüzyılın başında uluslararası güçlerin yakından takip ettiği stratejik şehirlerden biri olduğunu gösteren önemli tarihi vesikalar arasında yer alıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ekonomi, Osmanlı, Erzurum, Kültür, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'un Tarihi Belgesi Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uludağ’da ayının cüssesi hayrete düşürdü Uludağ'da ayının cüssesi hayrete düşürdü
Limasol’da gece kulübü önünde patlama Limasol'da gece kulübü önünde patlama
Zayıflamak isterken 13 cm’lik diş fırçası yuttu Zayıflamak isterken 13 cm'lik diş fırçası yuttu
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi’nde Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi'nde
Erdek’teki kazlar yeniden sahilde, bir ördek yavrusunu da sahiplendiler Erdek'teki kazlar yeniden sahilde, bir ördek yavrusunu da sahiplendiler
Tarihi zirvede Baltık ülkelerinden ’güvenlik’ paneli: Rusya, NATO’ya meydan okur mu Tarihi zirvede Baltık ülkelerinden 'güvenlik' paneli: Rusya, NATO'ya meydan okur mu?

09:43
Miçotakis’e Trump’ın F-35 sözleri soruldu Tek cümle ile yanıtladı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
08:39
Amerikalılar şaşkın: Trump’ın kabullenmesi alışık bir durum değil
Amerikalılar şaşkın: Trump'ın kabullenmesi alışık bir durum değil
08:26
Macron rutini bozmadı NATO Zirvesi için geldiği Ankara’da sabah koşusuna çıktı
Macron rutini bozmadı! NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da sabah koşusuna çıktı
08:16
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya uzun vadeli tehdit, bölgemizi koruyacağız
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya uzun vadeli tehdit, bölgemizi koruyacağız
06:53
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı Bakışları dünyada gündem oldu
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu
06:16
NATO Zirvesinde sıra dışı olay Çift başlılık Ankara’ya uzandı
NATO Zirvesinde sıra dışı olay! Çift başlılık Ankara'ya uzandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 09:49:36. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'un Tarihi Belgesi Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.