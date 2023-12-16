Erzurumlu TRT sanatçısı Raci Alkır\'ın ismi Atatürk Üniversitesinde yaşatılacak

Erzurumlu TRT sanatçısı Raci Alkır'ın ismi, vefatının 12. yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü "Raci Alkır Koro Dersliği"ne verildi.

Erzurum'da 2011'de vefat eden ve "Türkü paşa" olarak bilinen TRT sanatçısı Alkır'ın isminin, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü'ne verilmesiyle ilgili tören düzenlendi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, yaklaşık 20 yıl önce Erzurum'da kaymakamlık yaptığı dönemde sıklıkla ismini duyduğu Alkır'ın, kentte yetişen gerçek ve önemli sanatçılardan biri ve 7 göbek Erzurumlu olduğunu söyledi.

Alkır'ın eserlerini severek ve beğenerek dinlediğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Alkır'ı rahmetle anıyoruz. Sanatçımızın ismi bu güzel salonda yaşatılacak. Alkır ailesini böyle bir babaya sahip olduklarından dolayı tebrik ediyor, üniversitede bölüme ismi verilmesinden dolayı Rektörlüğümüze ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Biz Alkır'ı güçlü ve muhteşem sesiyle 'Türkü paşa' olarak biliyoruz."

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı da "Türkü paşa" olarak tanınan Alkır'ı rahmetle andıklarını belirterek, "Erzurum'un yetiştirdiği önemli değerlerden Alkır, Erzurum kültürünü tüm ülkeye tanıtmış kıymetli sanatçımızdır. Üniversitemiz değerlerimize sahip çıkan, onları bugüne taşımayı ve geleceğe aktarmayı hedefleyen her türlü çabayı desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Şehrin ve ülkenin kültürel mirasını korumayı şiar edinen üniversitenin, Alkır'a vefa örneğini, öğrencilerin eğitim aldığı mekana ismini vererek gösterdiğini belirten Çomaklı, bu kararda emeği geçen arkadaşlarına teşekkür etti.

Çomaklı, usta sanatçıya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Alkır ismini verdiğimiz bu derslikte kendisi gibi nice sanatçılar, nice kültür ve sanat insanları yetişecek." dedi.

"Mutluluğu, hüznü ve gururu bir arada yaşıyorum"

Sanatçının oğlu Vahit Alkır, bugün mutluluğu, hüznü ve gururu bir arada yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Ben babamın sanatsal kısmını, bacılarım, kardeşlerim, ağabeylerim de benden fazlasını üstlendi. Allah onlardan razı olsun. En büyük destekçim ailem oldu. Raci Alkır, teknolojinin bu kadar yaygın olmadığı dönemde 7 yaşında iltisakta bulunduğu babasının sayesinde Alvarlı Lütfü Efendi'nin dergahında öğrendiği kaside ve ilahileri bugüne kadar getirdi."

Babasının adının üniversite dersliğine verilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını aktaran Alkır, bu güzel günde ailesini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Törene, Alkır'ın çocukları ve yakınları ile Rektör Yardımcıları, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler katıldı.

Alkır'ın eserlerinin seslendirilmesiyle sona eren törende, babasının eserlerini seslendiren Vahit Alkır'a protokol eşlik ederken, yakınları göz yaşlarını tutamadı.

Raci Alkır'ın öz geçmişi

Erzurum'da 1933'te dünyaya gelen 5 çocuk babası Raci Alkır, küçük yaşlarda babasıyla katıldığı toplantılarda gazelhanların icra ettiği ezgilerle yetişti, daha sonra Erzurum Halk Evi halk korusuna katılarak burada sanatını icra etti.

"Doğu'dan Sesler Korusu" ile 1961'de Erzurum TRT Radyosu'nda türküler seslendiren Alkır, 1971'de TRT Halk Müziği Ses Sanatçısı unvanı aldı.

Kentte çeşitli eğitim kurumlarına ismi verilen ve 16 Aralık 2011'de vefat eden sanatçının 23'ü TRT repertuvarına giren 46 eseri bulunuyor.