Esenler Öykü Günleri Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenler Öykü Günleri Başlıyor

Esenler Öykü Günleri Başlıyor
13.05.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler Öykü Günleri, 15-17 Mayıs'ta 'Memleket Öyküleri' temasıyla düzenlenecek.

ESENLER Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek Esenler Öykü Günleri, 15-17 Mayıs tarihleri arasında edebiyatseverleri bir araya getirecek. 'Memleket Öyküleri' temasıyla gerçekleşecek etkinliğin onur konuğu ise yazar Necip Tosun olacak.

Esenler Belediyesi, 15-17 Mayıs tarihleri arasında bu yıl altıncı kez Esenler Öykü Günleri'ne ev sahipliği yapacak. 6'ncı Esenler Öykü Günleri, memleket kültürünü, aidiyet duygusunu ve insan hikayelerini edebiyat aracılığıyla ele almak amacıyla 'Memleket Öyküleri' temasıyla düzenlenecek. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek programın onur konuğu ise modern öykücülüğün önemli isimlerinden Necip Tosun olacak.

7 OTURUMDA DÜZENLENECEK

3 gün boyunca devam edecek programda 'Türk Öyküsünde Memleket Tasviri', 'Uyarlama Filmler Üzerinden Memleketi Okumak', 'Memleket Hikayeleri', 'Hikayesiz Öyküler', 'Anlatının Dönüşümü', 'Necip Tosun Hikayeciliği' ve 'Necip Tosun Kuramcılığı' olmak üzere yedi oturum düzenlenecek. 6'ncı Esenler Öykü Günleri'ne yazarlar Selma Maşlak, Veysel Altuntaş, Selma Aksoy Türköz, Hatice Bildirici, Yusuf Ziya Gökçek, Murat Saraçoğlu, Erkan Şimşek, Mukadder Gemici, Ebru Burcu Yılmaz, Ahmet Melih Karauğuz, Sebahat Meraki, Bülent Ayyıldız, Güray Süngü, Aykut Ertuğrul ve Mustafa Aplay ise konuşmacı olarak katılacak.

MEMLEKET TÜRKÜLERİ SESLENDİRİLECEK

6'ncı Esenler Öykü Günleri kapsamında 'Anayurt Oteli' filminin gösterimi yapılacak. Türk edebiyatından sinemaya uyarlanmış en önemli eserlerden biri olarak kabul edilen film, küçük bir Anadolu kasabasında otel işleten içine kapanık ve yalnız Zebercet'in hayatını konu alıyor. Programın kapanışında ise Aykut Kuşkaya, 'Memleket Türküleri' konseriyle dinleyicilere müzik şöleni sunacak.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Edebiyat, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Esenler Öykü Günleri Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 04:47:12. #7.13#
SON DAKİKA: Esenler Öykü Günleri Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.