Eski Cami\'nin Hat Yazılarıyla Öne Çıkması

Edirne'nin abidevi eserlerinden Eski Cami, birbirinden güzel hat yazılarıyla ön plana çıkıyor.
Yıldırım Bayezid Han'ın oğlu Emir Süleyman tarafından 1403'te yapımına başlanan ve 1414'te Çelebi Mehmet zamanında tamamlanan cami, asırlardır ihtişamını korumaya devam ediyor.
Mimarlığını Konyalı Hacı Alaeddin'in yaptığı cami, 4 fil paye (iri ayak) üzerine oturmuş ve 9 dokuz kubbeyle örtülmüştür.
Özgün mimarisiyle ziyaretçilerin ilgisini çeken caminin en önemli özelliği ise hat yazıları. Caminin dış duvarları dahil olmak üzere iç mekan duvarları ve payelerinde celi sülüs tekniğiyle yazılmış yazılar buluyor.
Her biri sanat eseri niteliğinde olan yazılarıyla meşhur olan caminin hat yazıları 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar farklı dönemlerde yazıldı.
Eski Cami İmamı İsmail Şen, AA muhabirine, Bursa'daki Ulu Cami'nin kardeşi olarak nitelenen caminin yazılarıyla ön plana çıktığını söyledi.
"Selimiye'nin yapısı, Eski Cami'nin yazısı, Üç Şerefeli Cami'nin kapısı" söylemini haklı çıkaracak şekilde camide güzel hat yazılarının bulunduğunu anlatan Şen, "Camideki yazılarda 5 hattatın el sanatı vardır. Çeşitli stillerde yazılmış 50'nin üzerinde hat yazısı var. Allah'ın isimleri Esma-ü Hüsnalar, halifelerin isimleri, hadisler ve ayetlerden oluşan yazılar bulunuyor." dedi.
Şen, camiye gelen ziyaretçilerin, yazıların büyüklüğü ve ihtişamını beğeniyle izlediklerini dile getirdi.
Camiye girenlerin devasa yazılarla karşılaştığını belirten Şen, "Yazıların bazıları halk arasında 'aynalı' ve 'simetrik' diye tabir edilen hem sağdan hem soldan okunabilen yazılar. Ziyaretçiler geldiğinde bu yazıları merak ederek soruyor. Biz de onlara yazılarla ilgili gerekli izahatı veriyoruz." ifadelerini kullandı.
Camideki yazıların anlamlı mesajlar verdiğini anlatan Şen, şunları kaydetti:
"Camimizde büyük harflerle yazılmış Allah ve Hz. Muhammed lafzı göze çarpıyor. İlgi çeken yazılardan biri de kalp şeklindeki iki 'vav' harfi. Ortasında da 'Maşallahu Teala' yazılı. Yani, 'anne baba haklarını koruyun ve vakfedilmiş, toplum yararına sunulmuş vakıf mallarına kol kanat gerin' manasında güzel bir yazı. Karşı duvarında da peygamber efendimizin hadisleri var. 'Dünya ahiretin tarlasıdır', 'Alimler peygamberlerin varisleridir' gibi çeşitli stillerde yazılmış yazılar bulunuyor. Camimiz bu özelliğiyle önemli bir ziyaretçi çekiyor."
Son Dakika › Kültür Sanat › Eski Cami'nin Hat Yazılarıyla Öne Çıkması - Son Dakika
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