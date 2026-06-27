Eskil Tuz Gölü Festivali Başladı - Son Dakika
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Eskil Tuz Gölü Festivali Başladı

Eskil Tuz Gölü Festivali Başladı
27.06.2026 14:55
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25 ülkeden temsilcilerin katıldığı festival, kültürel değerleri tanıtıyor ve dikkat çekiyor.

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde düzenlenen Eskil Tuz Gölü Uluslararası Kültür ve Turizm Festivali renkli görüntülerle başladı. 25 farklı ülkeden gelen temsilciler, Tuz Gölü kıyısında ülkelerini tanıttı.

Eskil Tuz Gölü Uluslararası Kültür ve Turizm Festivali kapsamında 25 farklı ülkeden gelen temsilciler, Tuz Gölü kıyısında kurulan oba çadırlarında ülkelerine özgü kültürlerini, geleneksel ürünlerini ve gastronomik değerlerini ziyaretçilerle buluşurken, Tuz Gölü'nde gün batımı ile gün doğumu izlediler. Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, "20'den fazla ülkenin büyükelçi ateşe ve diplomatik temsilcisinin katılımı ile güzel bir kültür diplomasisi yaptık. Bu gelen ülkelerin kültürel değerleri gastronomisi ve bizim Aksaray ile Eskil'e özgü marka ve değerlerimizin tanıtıldığı çok önemli bir faaliyet gerçekleştiriyoruz. Ciddi bir ilgi var. Tuz Gölü doğal güzelliği ve sağlık turizmi ile ön plana çıkıyor. Buradaki oba çadırlarını içinde tuz odaları var. Sabah gün doğumu ile akşam gün batımı manzarası gerçekten muazzam. Birçok güzellikleri görmek için keşfetmek için Eskil'e Tuz gölüne bekliyoruz" dedi.

'TÜRKİYE İLE EBRU SANATI SAYESİNDE KÜLTÜREL BİR KÖPRÜ KURDUK'

Festivale katılan Letonya Ankara Büyükelçisi Bahtijors Hasans ise "Bizim Türkiye ile ilişkilerimiz yeni değil, bu yıl 100'üncü yılımızı kutladık. 100 yıldır ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Burada kendi kültürümüzü göstermeye geldik. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Buraya ebru sanatı ile katılıyoruz. Letonya'ya gelen Türklerin öğrencilere aktardığı ebru sanatını, daha sonra Letonyalı sanatçılar kendi dillerinde yorumladılar. Türkiye'de doğmuş bu sanatın sayesinde kültürel bir köprü kuruldu. Bunun yanında geleneksel kıyafetlerimizle buradayız. Anadolu'da böyle bir festivale katıldığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Eskil Tuz Gölü Festivali Başladı - Son Dakika

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