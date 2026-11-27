23. Eskişehir Uluslararası Film Festivali kapsamında Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Screenfest 5. Film Festivalleri Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonunda başladı.

Sempozyumun açılışına Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir, Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç ve Mersin Üniversitesi öğretim üyesi, proje yürütücüsü Doç. Hakan Erkılıç, çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci de yer aldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdemir: "Kurgunun toplumu anlamada ihmal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum"

Konuşmasında sanatın ve kurgusal anlatıların toplumu anlamadaki önemine dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir sanatçıların toplumsal gözlem ve analiz konusundaki derinliğine vurgu yaptı. Prof. Dr. Erdemir "Sanatçılar, toplumu gözlemleme konusunda pek çok bilim insanından daha derin bir bakış açısına, vizyona ve ferasete sahip. Dolayısıyla kurgunun, toplumu anlamak konusunda asla ihmal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kurgunun olabildiğince derinlemesine ele alınması, üzerinde çalışılması ve bundan yararlanılması gerekiyor." dedi.

Dekan Prof. Dr. Kılınç: "Festivallerle ilgili böyle bir sempozyum çok kıymetli"

Film festivallerinin organizasyon süreçlerine ve bu süreçlerde emeği geçenlere dikkat çeken Rektör Danışmanı ve İBF Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç, sempozyumun önemine değindi. Prof. Dr. Kılınç "Festivallerle ilgili böyle bir sempozyum düzenlenmesini çok kıymetli buluyorum. Organizasyonun içinde yer alınca süreci hem organizasyon hem de hedef kitle açısından değerlendirme fırsatı buluyorsunuz. Destek veren, çalışan ve gönülden emek harcayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Proje Yürütücüsü Doç. Erkılıç: "Film festivallerini farklı yönleriyle tartışacak bir platform oluşturduk"

Sempozyumun farklı alanlardan katılımcıları bir araya getirme amacına değinen Mersin Üniversitesi öğretim üyesi ve proje yürütücüsü Doç. Hakan Erkılıç "Amacımız akademisyenleri, festival ekiplerini ve sinema yazarlarını bir araya getirerek film festivallerini farklı yönleriyle tartışabilecekleri bir platform oluşturmaktı. Sempozyumda yöntem ağırlıklı konuların yanı sıra yapay zeka ve farklı başlıklara odaklanan oturumlarla film festivallerini çeşitli açılardan ele alacağız." şeklinde konuştu.

İlk gün oturumlarında film festivallerinin farklı boyutları ele alındı

İlk gün programı kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda yapay zeka, film festivallerinin metodolojik ve kurumsal yapıları, festival yönetimi ve sinema politikaları gibi konular ele alındı. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ufuk Küçükcan'ın moderatörlüğündeki ilk oturumda yapay zeka çağında film festivallerinin incelenmesi, algoritmik sinema, yapay zeka temalı festivallerde seçki ve değerlendirme süreçleri ile üretken yapay zekaya yönelik kurumsal yaklaşımlar üzerine sunumlar gerçekleştirildi. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mutlu Binark'ın moderatörlüğündeki ikinci oturumda ise film festivallerinin ideolojik boyutları, kadın yönetmenlerin festivallerdeki görünürlüğü, FilmFreeway üzerinden festivallere yönelik geri bildirimler ve korku sinemasının festivaller aracılığıyla kurumsallaşması konuları değerlendirildi. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ece Vitrinel'in moderatörlüğünü üstlendiği üçüncü oturumda Giorgio Ceccarelli, Alberto Fabris ve Jay Hubert, Çin film festivallerinin incelenmesinde yeni metodolojik yaklaşımlar, film festivallerinin kamusal değeri ve kültürel hesap verebilirliği ile Sundance Film Festivali ve bölgesel festival ekosistemleri üzerine sunumlarını gerçekleştirdi.

Sinema seyircisi araştırmaları paneli düzenlendi

Program kapsamında ayrıca "Sinema Seyircisi Araştırmalarında Yöntem: 124K371 TÜBİTAK Projesi Örneğini Anlamak" başlıklı panel düzenlendi. Panelde Hakan Erkılıç, Senem Duruel Erkılıç, Hasan Akbulut, Melis Behlil, Serhat Serter, Neşe Öztemir, Sena Öndün Sivas, Erhan Türküm ve Bilal Çakay yer aldı.

Davetli konuşmacı Aida Vallejo festival ekosistemini anlattı

İlk günün davetli konuşmacısı ise İspanya'daki Bask Ülkesi Üniversitesi öğretim üyesi Aida Vallejo oldu. Vallejo, "The Festival Ecosystem from Above: Global Dynamics, Interconnections and Networks" başlıklı konuşmasında film festivallerinin küresel ölçekteki dinamiklerini, birbirleriyle olan bağlantılarını ve uluslararası festival ağlarını ele aldı.