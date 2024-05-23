Eskişehir'de Gezici Tiyatro Grubu Okullarda Kısa Oyunlar Sahneliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Eskişehir'de Gezici Tiyatro Grubu Okullarda Kısa Oyunlar Sahneliyor

Eskişehir\'de Gezici Tiyatro Grubu Okullarda Kısa Oyunlar Sahneliyor

Eskişehir'de özel bir ilkokulda drama eğitimi projesi kapsamında kurulan gezici tiyatro grubu, her hafta bir okulu ziyaret ederek sınıflarda kısa oyunlar sahneliyor. Okulun 3'üncü sınıfından 110 öğrenci, gittikleri ortaokul ve liselerdeki beşer dakikalık gösterilerde sosyal sorumluluk, çocuk hakları ve değerler eğitimi konularında 10 senaryodaki görevlerini yerine getiriyor. Tiyatro grubu kurulan okulun müdür yardımcısı Melike Öğüt, gezici tiyatro projesiyle en büyük kazanımlarının çocukların öz güveninin artması olduğunu söyledi.

23.05.2024 11:13
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Eskişehir'de özel bir ilkokulda drama eğitimi projesi kapsamında kurulan gezici tiyatro grubu, her hafta bir okulu ziyaret ederek sınıflarda kısa oyunlar sahneliyor.

Okulun 3'üncü sınıfından 110 öğrenci, gittikleri ortaokul ve liselerdeki beşer dakikalık gösterilerde sosyal sorumluluk, çocuk hakları ve değerler eğitimi konularında 10 senaryodaki görevlerini yerine getiriyor.

Aynı anda sınıflara giren ve tahtanın önünü sahne olarak kullanan öğrenciler, bazen idarecilerin odalarına konuk olup performanslarını sergiliyor.

Eğitim öğretim yılının 2'nci döneminde başlatılan uygulama kapsamında öğretmenleriyle haftanın bir günü prova yapan öğrenciler, 2 aydır okullara konuk olup gösterilerini sürdürüyor.

Tiyatro grubu kurulan okulun müdür yardımcısı Melike Öğüt, AA muhabirine, gezici tiyatro projesiyle en büyük kazanımlarının çocukların öz güveninin artması olduğunu söyledi.

Hem derste hem de tiyatro çalışmalarında öğretmenleriyle bir arada olmalarının öğrencilere keyif verdiğini belirten Öğüt, "Öğretmenlerimiz, proje yaparken öğrencilerimize her türlü destek oluyor, öz güvenlerini kazanmaları için her şeyi yapıyor. Sahnede başka biriyle çalışmaktan daha farklı bir şey, bir yabancıyla çalışmak gibi olmuyor." diye konuştu.

Öğüt, öğrencilerin bu eğitim öğretim yılında yaklaşık 1600 kişinin karşısında sahne aldığı bilgisini verdi.

Eğitimde dramanın önemine işaret eden Öğüt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çocuklar ilkokulda çeşitli bilgileri öğreniyor ama çağımızda bu bilgiler yeterli gelmiyor. Aslında bizim çocukların ilkokul seviyesinde iletişim becerilerini, sosyal becerilerini de geliştirmemiz gerekiyor. Çocukların kendilerini rahat ifade edebilmeleri, farklı fikirlere karşı açık ve saygılı olmaları gerekiyor. Çocuklar kendilerini rahatça ifade edebilsinler diye bu tür platformlarda kendilerini göstermelerini, küçük yaşta beceri gelişimini destekliyoruz."

Alışveriş problemlerini doğaçlama yoluyla çözüyorlar

Sınıf öğretmeni Şerife Demirbağlar, dramanın aynı zamanda öğretmenliğin bir parçası olduğunu, gezici tiyatro aktivitesiyle derslerin daha anlaşılır hale geldiğini ifade etti.

Öğrencilerinin tiyatro sayesinde dersleri daha iyi özümsediğini dile getiren Demirbağlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayat bilgisi dersinde 'yerel yönetimler' konusunu işlerken belediye başkanının rolü, vali, kaymakam gibi roller veriyoruz. Bu şekilde arkadaşlarına konuyu canlandırarak anlatıyorlar. Matematik dersinde alışveriş problemlerini doğaçlama yoluyla çözebiliyoruz. Bu şekilde öğrencilerin hoşuna gidiyor, biz de konunun iyi kavrandığını düşünüyoruz. Kısacası her alanda dramayı kullanıyoruz. Dramanın çocukların öz güvenini geliştirdiğini düşünüyorum. Sosyal aktivitelere katılmak istiyorlar. Drama sayesinde arkadaşlarıyla iletişim becerileri daha çok gelişiyor. Sınıf ortamında gözlemlediğimde öğrenci kendisi öne atılıyor, parmak kaldırıyor ve işlediğimiz konuya drama yöntemiyle katkı sunuyor. Böyle öğrencilerimiz de var ve bunları gördükçe mutlu oluyoruz. Biz bunun eğitim hayatı boyunca kullanılmasından yanayız."

Sınıfındaki 23 öğrencinin velilere özel gösteriler yapacağını belirten Demirbağlar, ebeveynlerin çocuklarının tiyatroyla sosyalleşmesinden çok memnun olduğunu söyledi.

Tiyatro grubundaki öğrencilerden Zeynep Alin Seren, dönemin başından bu yana öğretmenlerinin verdiği bilgilendirici replikleri çalıştıklarını belirtti.

Oyunlar sayesinde heyecanını yendiğini vurgulayan Zeynep Alin, "Daha önce de drama derslerimiz vardı ama bu sene yaptığımız gezici tiyatro sayesinde daha çok şey öğrendim. Tiyatro bende çok güzel bir iz bıraktı." dedi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Çocuk, Eğitim, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Eskişehir'de Gezici Tiyatro Grubu Okullarda Kısa Oyunlar Sahneliyor - Son Dakika

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