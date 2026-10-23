Eskişehir\'de öğretmen koroları Türk Sanat ve Halk Müziği çalışmalarına başladı

Eskişehir'de öğretmen koroları Türk Sanat ve Halk Müziği çalışmalarına başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Öğretmen Akademileri bünyesinde kurulan Türk Sanat ve Halk Müziği koroları, gönüllü öğretmenlerle çalışmalara başladı. Öğretmenler müzikal becerilerini geliştirirken kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sağlıyor.
Eskişehir Öğretmen Akademileri bünyesinde oluşturulan Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği koroları çalışmalarına başladı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda yürütülen Öğretmen Akademileri kapsamında, farklı okullardan ve branşlardan gönüllü öğretmenler koro çalışmalarına katılıyor.
Türk Sanat Müziği korosu Doç. Dr. Ömer Faruk Bayrakçı, Türk Halk Müziği korosu ise Deniz Erol Karaca yönetiminde çalışmalar yapıyor.
Koro çalışmalarında birlikte şarkılar seslendiren öğretmenler, müzikal becerilerini geliştirirken kültürel değerlerin yaşatılmasına ve eğitim camiası arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlıyor.
Kaynak: AA
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