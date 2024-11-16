Eskişehir'de Türkü Klip Çekimi

Kültür Sanat

Eskişehir'de Adalet Bakanlığı personelinin seslendirdiği "Dam Başında Oturur" ile "Halkalı Şeker" türkülerine kentin tarihi ve turistik yerlerinde klip çekildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde Anadolu Üniversitesinin katkılarıyla hazırlanan klipte, başsavcı vekili, ağır ceza mahkemesi başkanı, infaz koruma memuru, cezaevi katibi, ceza infaz kurumu müdürü, zabıt katibi, mübaşir, bilgisayar teknisyeni ve şoförlerden oluşan 45 personel, ilin plaka koduna ithafen 26 tarihi ve turistik noktada, Aksaray yöresine ait "Dam Başında Oturur" ve Eskişehir yöresinden "Halkalı Şeker" türkülerini seslendirdi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yayınlanan klipte, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi, Eskişehir Tren Garı, Porsuk Çayı, Sivrihisar ilçesindeki Saat Kulesi, Pessinus Antik Kenti ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Ulu Cami, Musaözü Tabiat Parkı, Eskişehir Yeni Stadı, Yazılıkaya ilçesindeki Midas Anıtı, Mihalıççık ilçesindeki Yunus Emre Külliyesi, Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi, TÜRASAŞ Devrim Arabaları Müzesi, Mahmudiye ilçesindeki TİGEM'e bağlı Anadolu Tarım İşletmesi, Seyitgazi ilçesindeki Seyyid Battal Gazi Külliyesi, İşyurtları Eskişehir Hakimevi, Eskişehir Adliyesi ile çeşitli ceza infaz kurumları yer aldı.