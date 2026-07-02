Eskişehir\'in en eski çarşısı Çukur Çarşı zamana direniyor

Eskişehir'in en eski çarşısı Çukur Çarşı'da 1976 yılından bu yana esnaf olan 73 yaşındaki Battal Coşkun, balıkçılardan helvacılara, han döneminden modern kafeteryalara uzanan dönüşüm hikayesini anlattı.

Kent belleğinde önemli bir yere sahip olan ve Belediye Konukevi'nin ardından şehrin en eski yapılarından biri olarak bilinen tarihi Çukur Çarşı, geçmişin izlerini taşımaya devam ediyor. Günümüzde lületaşı dükkanları, balık restoranları ve kafeteryaların bulunduğu tarihi çarşının girişinde dükkanı bulunan Battal Coşkun, 50 yıldır aynı noktada mesleğini sürdürüyor. Zaman içerisinde bölgede yaşanan dönüşümü anlatan Coşkun, geçmişte çarşıyı sık sık su bastığını, buna rağmen içerisindeki balıkçılar, celepler, ciğerciler ve manavlarla bölgenin çok renkli bir ticari hayatı olduğunu söyledi.

"Eskişehir'in en eski çarşısı burasıdır"

Esnaf Battal Coşkun, "Burası belediyeye ait bir çarşıdır. Eskiden su geldiği zaman çarşıyı su basardı. Daha önce Çukur Çarşı'da balıkçılar, lokantalar, kahveler, besihaneler, celepçiler, ciğerciler, helvacılar ve manavlar vardı. Uzun zaman burada faaliyetini devam ettirdiler. Sonra Orhan Soydaş geldi, burayı yıktı, düzenledi ve tekrar herkese yerini verdi. Ardından Yılmaz Hoca geldi; o da geldikten sonra aşağıyı tamamen yıktı. Büyük Pazar, Yunus Emre Pazarı dediğimiz yerden herkese yerler verdi. Şu anda süreç böyle yürüyor. Burası Eskişehir'in en eski çarşısı diyebilirim. Şu an Belediye Konukevi olarak kullanılan bir bina var. Eskişehir'in en eski binası orasıdır, sonra da Çukur Çarşı'dır. Benim aklımın erdiği zamanlarda burada bir han vardı, çok iyi hatırlıyorum, sonra kahve oldu. Eski günlerden eser var mı, insanlarda saygı var mı ki burada eser kalsın? Yine de insanlar geliyorlar, sağ olsunlar. Çarşının aşağısında şu anda bir balık restoranı, lületaşı çarşısı ve dükkanlar var. Açık ve kapalı kafeteryalar bulunuyor. İnsanlar hala burayı tercih ediyorlar, gelmeye devam ediyorlar" dedi. - ESKİŞEHİR