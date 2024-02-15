Eskişehir Valisi: Bu yıl daha fazla turist bekliyoruz - Son Dakika
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Kültür Sanat

Eskişehir Valisi: Bu yıl daha fazla turist bekliyoruz

Eskişehir Valisi: Bu yıl daha fazla turist bekliyoruz

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2023 yılında 540 bin turist ağırladıklarını belirterek, kente bu sene daha fazla ziyaretçinin gelmesini beklediklerini bildirdi. Aksoy, Eskişehir'in turizm potansiyelini ve avantajlarını vurgulayarak, turizm sektörünün geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Eskişehir'in yüksek hızlı tren hizmetlerinden faydalanması ve kültür turizmi için cazibe merkezi haline gelmesi konularında da değerlendirmelerde bulundu.

15.02.2024 12:57
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2023 yılında 540 bin turist ağırladıklarını belirterek, kente bu sene daha fazla ziyaretçinin gelmesini beklediklerini bildirdi.

Aksoy, Eskişehir Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Anadolu Üniversitesi (AÜ) işbirliğinde AÜ Öğrenci Merkezinde düzenlenen Eskişehir Turizm Çalıştayının açılışında yaptığı konuşmada, son derece stratejik öneme sahip turizmin, kentin hedefleri bakımından çok değerli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Eskişehir'i 2023 yılında 540 bin turistin ziyaret ettiğini aktaran Aksoy, "Bu yıl bundan daha fazla sayıda turistin ilimize geleceğini tahmin ediyoruz ve bekliyoruz." dedi.

Aksoy, Türkiye'de Yüksek Hızlı Tren hizmetlerinden ilk yararlanan illerden birinin Eskişehir olduğunu, bu avantajıyla birçok şehre daha hızlı ulaşım imkanı sağlandığını dile getirdi.

Hasan Polatkan Havalimanı'nın, 2023 yılında 93 bin yolcuya hizmet verdiğini anlatan Aksoy, Eskişehir'in kültür turizmi için de cazibe merkezi haline gelmeye aday en büyük kentlerden olduğunu vurguladı.

Eskişehir'in, Porsuk Nehri'yle misafirlerinin karelerinde ve anılarında adeta ölümsüzleştiğine dikkati çeken Aksoy, şöyle konuştu:

"Doğal ve tarihi güzellikler bir film platosuna dönüştürüldüğünde bir ilçenin nasıl değişebildiğine, bu dönüşümün tüm boyutlarıyla turizm tarafından nasıl sahiplenildiğine Sivrihisar ilçemizde tanık oluyoruz. Artan konaklama ve eğlenme seçenekleriyle gelişen turizm hizmetlerinin, Balkan ve Kafkas göçleriyle zenginleşen yemek kültüründen daha fazla faydalanılması gerekmektedir. Bu anlamda gastronomi zenginliğimizi etkin şekilde çekim unsuru olarak turizmde değerlendirmek gerektiği kanaatindeyim. Sektörel fuar ve komple turizmi daha da geliştirmemiz gerekmektedir. Roma döneminden bu yana meşhur şifalı su kaynakları ile termal altyapımız sağlık turizmi için güçlü yönlerimiz olarak öne çıkmaktadır. Eskişehir ülkemizin turizm eğitiminin yapı taşlarındandır. Coğrafi konumu, eğitimli genç nüfusu, doğal zenginliği, tarihsel birikimi, vizyonu ve Eskişehirlilerin güçlü desteğiyle turizm hedeflerini de gerçekleştireceğimize inanıyoruz."

Vali Aksoy, çalıştayın Eskişehir turizminin mevcut durumunun, yaşanan sorunların, fırsatların ve tehditlerin değerlendirilmesine imkan sağlayacağını sözlerine ekledi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal da üniversitesinin eğitim ve araştırmanın yanı sıra kente katkı sağlayabilme konusunda çeşitli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay'ın sunumuna da yer verilen açılış programına, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak ile diğer ilgililer katıldı.

Yaklaşık 200 katılımcının yer aldığı çalıştay, yarın açıklanacak sonuç bildirgesiyle sona erecek.

Kaynak: AA

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