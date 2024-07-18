Eşsiz eser, kurulacak vakıf ile yaşatılacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Eşsiz eser, kurulacak vakıf ile yaşatılacak

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, UNESCO tarafından Türkiye'de koruma altına alınan ilk eser olarak gelecek nesillere aktarılacak. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından eserin çevre düzenlemesi yapıldı ve vakıf kurulması planlanıyor. Vakıf, eserin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak ve geri hizmetleri temin edecek.

18.07.2024 16:15
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Eşsiz eser, kurulacak vakıf ile yaşatılacak

SİVAS - UNESCO tarafından Türkiye'de koruma altına alınan ilk eser olan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, bünyesinde kurulacak vakıf ile gelecek nesillere aktarılacak.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 1228 tarihinde Anadolu Selçuklular'a bağlı Mengücekli Beyliği döneminde Mengücek şahı Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah ve eşi Melike Turan Hanım tarafından yaptırılan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 2015 yılında restorasyona alınmıştı. 2024 yılının Mayıs ayında tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından ibadete ve ziyarete açılan eşsiz eserin çevre düzenlemesi yapıldı. Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, eserin korunarak gelecek nesillere aktarılması için vakıf kurulacağını söyledi.

Eserin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için bir vakıf kurulacağını belirten Cemal Karaca, "Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda Genel Müdürlüğümüzün 2015 yılında başlatıp 2024 yılında 6 Mayıs itibariyle sonuçlandı ve geçici kabulü yapıldı. Bu noktadan Vakıflar Genel Müdürü'nden gelen Geçici Kabul Komisyonumuz ve Yapı Denetim Teşkilatı, eserin üzerinde hassasiyetle duran Bilim Kurulu Üyelerimiz; son incelemelerini yaparak uygunluğu noktasında kanaatleri ve belirtmişlerdir. Bundan sonraki işlemleri de cami ve darüşşifasının fonksiyonu söz konusu. Genel müdürlüğümüzden gelen güvenliklerle temin etmekteyiz. Burada en önemli şeylerden biri hizmet verecek birimlerin rahatlaması açısından Genel Müdürümüzün talimatıyla burada bir vakıf kurulması. Yani Ulu Camii ve Darüşşifa Vakfı kuracağız. Bu vakıfta başta Kaymakam olmak üzere üst yöneticilerin de olduğu ve şehrin, ilçenin ileri gelen iş insanlarıyla görüşmeler yapıldı. Onlarla da beraber kurulacak bir vakıfla burada en azından ileride ihtiyaçları olacak. Bölge Müdürlüğümüzün bir anda gidip müdahale etme şansı olmadığı için vakıf aracılığıyla geri hizmetleri buradan temin etmeyi planlıyoruz. Şu anda da bir TYP ile burayla ilgili de yine geçici eleman istihdam edilip bu hizmetleri götürmeyi planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Eşsiz eser, kurulacak vakıf ile yaşatılacak - Son Dakika

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