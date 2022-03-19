ETİK ile Ankara Üniversitesi TÖMER arasında yabancı dil eğitimine ilişkin protokol - Son Dakika

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) ile Ankara Üniversitesi TÖMER İzmir Şubesi arasında turizm sektöründe çalışanlara yabancı dil eğitimi verilmesine ilişkin protokol imzalandı.

ETİK Başkanı Mehmet İşler, gazetecilere yaptığı açıklamada turizm sektörünün 2020 ve 2021 yılında devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kalifiye elemanlarını kaybettiğini söyledi.

ETİK olarak sektörde çalışacak yeni turizmciler yetiştirmek için çalışmalar yaptıklarını anlatan İşler, "Sektörümüzüm bu kan kaybını telafi etmesi gerekiyordu. Bunun için sektörümüz hem Halk Eğitim Merkezlerinden hem de Milli Eğitim Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikasıyla protokol yaptı. Mesleki eğitim kursları açıldı." dedi.

İşler, kurslarda eğitim gören geleceğin turizmcilerine yeterli yabancı dil eğitimi vermek için Türkiye'nin önde gelen kurumlarından biri olan Ankara Üniversitesi TÖMER ile protokol imzaladıklarını, çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerle sektörde yabancı dil eğitimli kadroları oluşturacaklarını anlattı.

Yabancı konuklarla rahat iletişim

Ankara Üniversitesi TÖMER İzmir Şubesi İngilizce ve Yabancı Diller Bölüm Başkanı Özlem Onar da kurumlarının 1984 yılından bu yana Türkiye genelinde 6 milyondan fazla insanın yabancı dil öğrenmesine katkı koyduğunu ifade etti.

ETİK ile yaptıkları protokolün kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Onar, şunları kaydetti:

"3 yıl sürecek protokol kapsamında Ege Bölgesi'nde turizm alanında çalışanlara ve ETİK üyelerinin ailelerine yabancı dil öğrenimi vereceğiz. Bu protokol çerçevesinde eğitimlerimizi online ve yüz yüze devam ettireceğiz ve katılımcılara tamamlamış oldukları eğitimin sonunda Ankara Üniversitesi onaylı sertifikalar vereceğiz. Hedefimiz, Üniversitemizin kurumsal yapısı ve akademik kadromuzun deneyimi ile turizm sektöründe çalışan ya da çalışacak bireylerin yabancı konuklarla rahat iletişim kurabilmelerini sağlamaktır. İngilizce dışında, Almanca, Rusça, İtalyanca, İspanyolca ve Fransızca dillerinde de eğitim vermeyi hedefliyoruz"