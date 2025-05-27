Etnospor Festivali'nde Kültürel Zenginlik - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Etnospor Festivali'nde Kültürel Zenginlik

Etnospor Festivali\'nde Kültürel Zenginlik
27.05.2025 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRGEV, Etnospor Festivali'nde geleneksel sanatlar ve kültürel diyaloglar kurdu.

İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda bu yıl yedincisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, geleneksel sanatlar ve kültürel mirasın canlı bir sahnesine dönüştü. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), festivalde kurduğu atölyeler ve yürüttüğü temaslarla, sadece sanat değil, kuşaklar ve kültürler arasında da köprüler kurdu.

TÜRGEV çadırında dört gün boyunca ok yapımı, vitray süsleme, keçe işçiliği ve suluboya atölyeleri devam etti. Uygulamalı etkinliklerin yanı sıra dombıra dinletisi gibi gösteriler, ziyaretçilere farklı kültürlerle tanışma fırsatı sundu. Sadece Türkiye'den değil, Kazakistan ve Filistin'den gelen öğrenciler de kendi kültürlerine ait eserlerle alanda yer aldı. Bu karşılaşmalar, çadırın yalnızca bir öğrenme alanı değil, aynı zamanda kültürel diyalogların doğduğu bir merkez haline gelmesini sağladı.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, festival boyunca sahadaydı. Atölyeleri yerinde izleyen Yılmaz, katılımcılarla birebir temas kurarak, gençlerin geleneksel sanatlara olan ilgisini yakından izledi. TÜRGEV Vakıf Meclis Üyesi Bilal Erdoğan da festivali ziyaret ederek atölyelerde üretilen çalışmaları inceledi. Katılımcılarla bir araya gelen Erdoğan, geleneksel sanatların kimlik inşasındaki yerini vurguladı ve emek gösteren gençleri tebrik etti. Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Sadullah Selman ve Ömer Faruk Yeşilyurt'un da alanda aktif olarak yer alması, TÜRGEV'in kültürel faaliyetlere verdiği önemin kurumsal düzeyde de benimsendiğini ortaya koydu.

KÜLTÜREL HAFIZA ATÖLYE MASASINDA CANLANIYOR

TÜRGEV'in çalışmaları, sadece geleneksel sanatların yaşatılmasını değil, aynı zamanda kültürel kimliğin güncel yaşamla bağ kurmasını da amaçlıyor. Çadırda yoğrulan her renk, her ses ve her dokunuş, geçmişle gelecek arasında kurulan güçlü bir köprüye dönüşüyor.

Kaynak: DHA

Atatürk Havalimanı, Kültür Sanat, Festival, Etkinlik, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Etnospor Festivali'nde Kültürel Zenginlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duyunca şaşıracaksınız İşte Galatasaray’ın yeni golcüsü Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Yunanistan’da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı
Anadolu lezzeti Avrupa’ya damga vurdu Özel korumaya alındı Anadolu lezzeti Avrupa’ya damga vurdu! Özel korumaya alındı
Türkiye havacılıkta en yakın rakibini solladı Türkiye havacılıkta en yakın rakibini solladı
Fenerbahçe EuroLeague şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutlayacak Fenerbahçe EuroLeague şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutlayacak
Teksas, 18 yaş altına sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor Teksas, 18 yaş altına sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor
İmamoğlu’nun koruma müdüründen kameraların sökülmesine ’’mahremiyet’’ savunması İmamoğlu'nun koruma müdüründen kameraların sökülmesine ''mahremiyet'' savunması
Altay Bayındır’ın pozisyonu İngiltere’de olay oldu: Bu hatayla Şampiyonlar Ligi’ni kaçırdık Altay Bayındır'ın pozisyonu İngiltere'de olay oldu: Bu hatayla Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdık
Polis atamasında yeni dönem Bakan Yerlikaya detayları anlattı Polis atamasında yeni dönem! Bakan Yerlikaya detayları anlattı
Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor Her an imzalar atılabilir Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor! Her an imzalar atılabilir
Eşinden yediği tokada “Şaka“ diyen Macron’u zora sokacak bir görüntü daha Eşinden yediği tokada "Şaka" diyen Macron'u zora sokacak bir görüntü daha!

12:37
PKK ne zaman silah bırakacak Efkan Ala’dan açıklama var
PKK ne zaman silah bırakacak? Efkan Ala'dan açıklama var
12:23
5 milyon kişiye tapu verilecek İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
11:29
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi Bahçeli kapıda karşıladı
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı
10:34
Papara operasyonunda yeni detaylar 5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
10:23
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
17:58
Arsenal’in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Arsenal'in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
17:32
2. Lig’de sattıkları 27 bin kombineyle Süper Lig takımlarını bile solladılar
2. Lig'de sattıkları 27 bin kombineyle Süper Lig takımlarını bile solladılar
17:16
3 çocuğunun annesini ’yeni koltuk takımı’ tartışmasında öldürdü
3 çocuğunun annesini 'yeni koltuk takımı' tartışmasında öldürdü
17:14
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
17:13
Kahramanmaraş İstiklal Spor şampiyon olur olmaz kupayı depremde kaybettiği arkadaşlarına götürdü
Kahramanmaraş İstiklal Spor şampiyon olur olmaz kupayı depremde kaybettiği arkadaşlarına götürdü
17:05
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 13:11:14. #7.13#
SON DAKİKA: Etnospor Festivali'nde Kültürel Zenginlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.