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Evliyalar Şehri Bursa'da Şanlıurfa rüzgarı esti - Son Dakika

Evliyalar Şehri Bursa'da Şanlıurfa rüzgarı esti

27.12.2021 21:41

Evliyalar Şehri Bursa'da Şanlıurfa rüzgarı estiŞANLIURFA Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında Bursa'da düzenlediği sıra gecesiyle vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Evliyalar Şehri Bursa'da Şanlıurfa rüzgarı esti

ŞANLIURFA Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında Bursa'da düzenlediği sıra gecesiyle vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Urfa Ahengi Müzik grubunun sahne aldığı geceye katılanlara kentin tescilli ürünü çiğköfte ikram edildi.

Kültür ve Sanat faaliyetleri kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından memleket özlemi çeken Bursa'daki Urfalılar için sıra gecesi düzenlendi. Düzenlenen geceye Urfalılar kadar Bursalılarda yoğun ilgi gösterdi. "Dünyanın En Eski Mutfağı" sloganıyla UNESCO'ya aday müzik şehri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliklerle tanıtılmaya devam ediliyor. Büyükşehir Belediyesi, kentin gastronomi, müzik, kültürel zenginlikleri ve kente özgü değerlerini tanıtmak üzere Şanlıurfa'yı Ankara, İstanbul ve İzmir'in ardından Osmanlı'ya başkentlik eden evliyalar şehri Bursa'ya taşıdı.

"Bursa'da Urfa Türküleri yankılandı"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Kültür, Eğitim, Sanat ve Araştırma Vakfı Bursa Şubesi tarafından düzenlenen buluşmanın ilk ayağı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "Urfa Ahengi Müzik Topluluğu'nun sahne aldığı ve salonun tamamen dolu olduğu Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşti. Birbirinden güzel "Urfa Türküleri" ile salona adeta Şanlıurfa'daymış hissiyatı veren Urfa Ahengi Müzik Topluluğu ekibinin seslendirdiği türkülere salonu dolduran Bursalılar ve Bursa'da yaşayan Şanlıurfalılar da eşlik etti. Salonu dolduran dinleyicilere Şanlıurfa'ya özgü çiğköfte ikramının da yapıldığı gecenin ardından Şanlıurfa'nın her platformda tanıtımının doğru bir şekilde yapılmasından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yapmış olduğu tanıtım atağı takdir topladı.

"Şanlıurfa insanlığın hikayesinin başladığı şehirdir"

ŞURKAV Bursa Şubesi tarafından düzenlenen buluşmada konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'nın insanlık hikayesinin başladığı şehir olduğunu söyledi. Beyazgül, "Bursa'da olmaktan çok mutluyum. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Geçmişte üç yıl kadar bu şehirde yaşadım, fakat bugün farklı duygularla Bursa'ya geldim. Ev sahipliğinden ötürü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum. Bir tarafta peygamberler şehri diğer tarafta evliyalar şehri, her iki şehir de tarihi şehirlerimizdir. Gittiğimiz şehirlere sıra gecemizi, müziğimizi, gastronomimizi ve çiğköftemizi getiriyoruz. Ancak Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlarını getiremiyoruz. Onu da Şanlıurfa'ya gelerek görmenizi istiyoruz. Şanlıurfa insanlığın hikayesinin başladığı bir şehirdir. Şanlıurfa bir masal şehri olacak. Olmaması için hiçbir neden yok" dedi.

"Urfa ve Bursa'nın kardeşliği daim olsun"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Şanlıurfa'yı henüz görmemiş olanların mutlaka Urfa'yı görmesi gerektiğinin altını çizdi. Şanlıurfa'nın huzurlu ve sakin bir şehir olduğunu aktaran Aktaş, "Urfa'nın ve Bursa'nın kardeşliği daim olsun" diye konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da, "Şanlıurfa ile Bursa mukayese edilemez her iki şehir de çok kıymetli değerlerdir. Şanlıurfa medeniyetlerin doğduğu bir şehir Bursa ise Osmanlı'ya başkentlik eden evliyalar şehridir. Her iki ilimizin de manevi iklimi oldukça yüksektir" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Metin Esen de gecede bir konuşma yaparak, Şanlıurfa ve Bursa'nın gurbette buluşmasına vesile olan ŞURKAV Bursa Şubesi'ne ve bu buluşmaya destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri Bursa ve Şanlıurfa buluşmasının son derece önemli olduğunu vurgulayarak Bursa'da olmaktan son derece mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bursa ve Şanlıurfa'dan çok sayıda protokolün katılım sağladığı buluşma Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğunun seslendirdiği birbirinden güzel Urfa Türküleriyle ve gecenin sonunda Şanlıurfa'ya özgü çiğköfte dağıtımıyla sona erdi.

Evliyalar Şehri Bursa'da Şanlıurfa rüzgarı esti
Evliyalar Şehri Bursa'da Şanlıurfa rüzgarı esti
Evliyalar Şehri Bursa'da Şanlıurfa rüzgarı esti

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Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Müzik, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Evliyalar Şehri Bursa'da Şanlıurfa rüzgarı esti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evliyalar Şehri Bursa'da Şanlıurfa rüzgarı esti - Son Dakika
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