Farklı alanlardan isimler "TEDx Karabük Üniversitesi 2026" etkinliğinde deneyimlerini paylaştı - Son Dakika
Farklı alanlardan isimler "TEDx Karabük Üniversitesi 2026" etkinliğinde deneyimlerini paylaştı

25.03.2026 17:37
"TEDx Karabük Üniversitesi 2026" etkinliğine katılan farklı alanlardan isimler, deneyimlerini katılımcılara aktardı.

"TEDx Karabük Üniversitesi 2026" etkinliğine katılan farklı alanlardan isimler, deneyimlerini katılımcılara aktardı."

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda "Deconstruction" (yapısöküm) temasıyla düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, dünyanın yeniden inşa edildiğini söyledi.

Kırışık, dünya bilim sıralamalarında son 20 yılda yaşanan değişimlerin, tek dünya düzeninin yeniden inşa sürecine girildiğini gösterdiğini belirterek, "Bu noktada bazı veriler bizim için son derece önemli. Birinci veri, Çin'in 2019'da dünya biliminde birinciliği ele geçirmiş olması, 2022'de patent sayısında dünyada en yüksek rakama ulaşması. Yine 2022'de Hindistan'ın İngiltere'yi geçerek dünya biliminde Amerika'dan sonra üçüncü sıraya yükselmesi." dedi.

Bunun yanında Türkiye'nin de 57. sıradan 15. basamağa yükselerek dünya biliminde çok hızlı bir yükseliş gösterdiğini vurgulayan Kırışık, "Türkiye'nin de son derece önemli liderlik pozisyonunu üstlendiğini gösteriyor. Türkiye ile dünyadaki pek çok İslam ülkesinin önemli gelişim gösterdiğini görüyoruz. Pakistan, Endonezya, Malezya, Mısır, Suudi Arabistan ve Türk devletleri gibi pek çok ülkenin dünya bilimsel sıralamasında 50'şer, 60'ar basamaklık yükselişleri dünyada büyük değişime işaret ediyor." diye konuştu.

Kırışık, 20. yüzyılın bilimsel güçlerinin düşüşlerinin de dikkati çektiğini kaydederek, "Burada gelecek bilim çalışmalarında 2 faktörü ön planda görüyoruz. Pek çok gelecek bilim çalışmasında, 2 kutuplu yeni dünyanın bugünden inşa edildiği ifade ediliyor. Bu dünyanın birinci süper gücü olarak Çin ifade ediliyor, ikinci ve en büyük süper gücü olarak Türkiye ve Türkiye önderliğinde birleşik ülkelerin olacağı ifade ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Yüzyılı vizyonuna değinen Kırışık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya yeniden inşa ediliyor. Dünya yeniden inşa edilirken Türkiye son derece etkili ve güçlü pozisyon alıyor ve dünyada yeni düzen inşa ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'deki ifadesi bu anlamda son derece kıymetlidir. 'Dünya 5'ten büyüktür' ifadesi, dünyanın yeniden inşa edildiğini bütün dünyaya açıkça ifade etmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan sistemin yerine yepyeni bir sistem inşa ediliyor ve bu sistemde Türkiye en etkin güç olarak kendisini sahada aktif bir şekilde gösteriyor. Dünya mazlumlarının sesi ve dünyanın sıkıntılarını çözmeye aday olan, problemlerini çözecek projeler geliştiren, bütün küresel, yerel ve bölgesel uyuşmazlıklarda arabuluculuk rolü üstlenen Türkiye, inşallah yeni yüzyılın parlayan gücü olacaktır ve Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirecektir. Bu da bizim bilimsel okumalarımız, bilim istatistikleri okumalarımız sonucunda ulaştığımız sonuçtur. Biz de hep birlikte bunu hayata geçirmek için Karabük Üniversitesi olarak etkin bir şekilde rol alıyoruz."

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de etkinlikte "Hukuk ve Adalet Paradigması: Gençlerin Değişen Dünyada Adalet Kavramına Bakışı" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile farklı alanlardan isimlerin deneyimlerini paylaştığı etkinlik bugün sona eriyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Farklı alanlardan isimler 'TEDx Karabük Üniversitesi 2026' etkinliğinde deneyimlerini paylaştı - Son Dakika

SON DAKİKA: Farklı alanlardan isimler "TEDx Karabük Üniversitesi 2026" etkinliğinde deneyimlerini paylaştı - Son Dakika
