Farklı meslek gruplarından oluşan korodan muhteşem konser: Dakikalarca alkışlandılar - Son Dakika
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Kültür Sanat

Farklı meslek gruplarından oluşan korodan muhteşem konser: Dakikalarca alkışlandılar

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen 'Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz' projesi kapsamında Tekirdağ'da farklı meslek gruplarından ev hanımı, inşaat mühendisi, gayrimenkul danışmanı, sağlık personeli, güvenlik görevlisi ve öğretmen gibi çalışanlardan oluşan koro, muhteşem bir konser verdi. Konser, solistlerin eşsiz performansları ve büyük beğeni toplayarak dakikalarca alkışlandı.

01.03.2024 12:46  Güncelleme: 12:48
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Farklı meslek gruplarından oluşan korodan muhteşem konser: Dakikalarca alkışlandılar

TEKİRDAĞ - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi çerçevesinde Tekirdağ'da ev hanımı, inşaat mühendisi, gayrimenkul danışmanı, sağlık personeli, güvenlik görevlisi ve öğretmen gibi farklı meslek grupları çalışanlarından kurulan koro muhteşem bir geceye imza attı.

Geçtiğimiz yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi çerçevesinde Tekirdağ Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkez'ini destekleriyle ev hanımı, inşaat mühendisi, gayrimenkul danışmanı, sağlık personeli, güvenlik görevlisi ve öğretmen gibi farklı meslek grupları çalışanlarından oluşan Türk Müziği Korosu kuruldu. Milli Eğitim Bakanlığının bu projesi sona ermesine rağmen koro dağılmadı ve konser çalışmalarına devam etti.

Muhteşem bir geceye imza attılar

Birçok meslek grubun çalışanlarında oluşan Türk Müziği Korosu Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde konser verdi. Konser öncesi salon adeta hınca hınç dolarken Şefliğini Hasan Ergül'ün yaptığı korodaki solistlerin eşsiz performansları, sanatseverlere muhteşem bir gece yaşattı. Büyük beğeni toplayan konser dakikalarca alkış topladı.

Konsere Tekirdağ Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Zeray, İlçe Nüfus Müdürü Veysel Aydoğdu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Mutlu, Tarım İlçe Müdürü Ufuk İşcan katıldı.

Farklı meslek gruplarından oluşan korodan muhteşem konser: Dakikalarca alkışlandılar
Kaynak: İHA

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