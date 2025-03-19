Fas'ta, İstiklal Marşı'nın kabulü ile Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Fas'ta, İstiklal Marşı'nın kabulü ile Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı

Fas'ta, İstiklal Marşı'nın kabulü ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinliği düzenlendi.

19.03.2025 00:16
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Fas'ta, İstiklal Marşı'nın kabulü ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği ek binasında düzenlenen ve Çanakkale şehitleri anısına saygı duruşuyla başlayan tören, çocukların da sahneye çıkarak eşlik ettiği İstiklal Marşı'nın hep birlikte okunmasıyla devam etti.

Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, törende yaptığı konuşmada, hem 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü hem de İstiklal Marşı'nın 12 Mart'ta kabulünün 104. yıl dönümünü kutlamak ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Çanakkale Zaferi'ndeki kahramanlıklara değinen Kılıç, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için azimle, kararlılıkla ve birlik içinde çalışmaya devam edelim. Çünkü bizler, Çanakkale ruhuyla yoğrulmuş bir milletiz. Bu ruh geleceğe emin adımlarla yürümemizi, harici ve dahili tüm tehdit ve düşmanlarımızı bertaraf etmemizi sağlayacaktır" dedi.

Konuşmasında İstiklal Marşı'nın yazım sürecine ve meclisteki kabulüne dair de bilgiler veren Büyükelçi Kılıç, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy için "Sadece bir şair değil, aynı zamanda bir vatansever, bir mücahit ve bir düşünür olan ve vatan sevgisi ve inancıyla dolu bir hayat yaşamış, eserleriyle milletimize ışık tutmuş birisidir" ifadelerini kullandı.

Rabat Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Sinan Devrim Ural da törende bir konuşma yaptı. Ural, Çanakkale Savaşları'nın ve Zaferi'nin tarihi önemini vurguladı.

Rabat Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Reha Ermumcu ise Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, edebi kişiliği, Birinci Dünya Savaşı'nda ve Milli Mücadele yılları ile İstiklal Harbi'nde verdiği destek ve mücadelelerin yanı sıra İstiklal Marşı'nı yazdığı döneme dair bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Çanakkale Zaferi temalı video izletildi.

Daha sonra Fas'ta yaşayan Türk ailelerin ve büyükelçilik çalışanlarının çocukları tarafından Çanakkale temalı şiirler okundu.

Çocukların okuduğu şiirler, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Törenin sonunda Büyükelçi Kılıç ve eşi Aslı Kılıç çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükelçilik ve Rabat Yunus Emre Enstitüsü tarafından şiir okuyan çocuklara ve emeği geçenlere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Fas'ta, İstiklal Marşı'nın kabulü ile Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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