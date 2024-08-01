Fatih Erkoç Şarkılarını Binlerce Hayranı ile Birlikte Söyledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Fatih Erkoç Şarkılarını Binlerce Hayranı ile Birlikte Söyledi

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Sevilen sanatçı Fatih Erkoç, 2. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne aldı. Festival kapsamında basın ödüllerinin kazananları da belli oldu.

01.08.2024 11:46  Güncelleme: 12:08
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Fatih Erkoç şarkılarını binlerce hayranı ile birlikte söyledi

TGRT Haber'in deneyimli muhabiri Özay Erad'a ödül

İSTANBUL - Sevilen sanatçı Fatih Erkoç, 2. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne aldı. Türkçe ve farklı dillerde söylediği şarkılarla festivale katılan yerli ve yabancı konuklara unutulmayacak bir gece yaşatan sanatçıya, zaman zaman Kemal Sunal Amfi Tiyatro'yu dolduran binlerce kişi de eşlik etti. Festival kapsamında basın ödüllerinin kazananları da belli oldu. TGRT Haber'in deneyimli muhabiri Özay Erad ödüle layık görüldü.

Sahne performansı coşkuyu daha da arttırdı

25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali tüm hızıyla devam ederken festival kapsamında sahne alan Fatih Erkoç, festivalin coşkusunu zirveye taşıdı. Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da gerçekleşen konsere, festivale katılan 75 ülkenin sanat elçileri yöresel kıyafetleri ile katıldı. Büyükçekmecelilerin de yoğun ilgi gösterdiği konserde, sevilen sanatçı Fatih Erkoç'un sahne performansı ve hareketli parçaları coşkuyu daha da attırırken, yabancı konuklar şarkılara eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı. Gecenin sonunda Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu 2. Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu sanatçıya çiçek ve günün anısında plaket takdim etti.

"Uzun süre unutamayacağımız bir gece yaşattı"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin kadrolu sanatçısı Fatih Erkoç ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Her festivalde olduğu gibi yine bizlere uzun süre unutamayacağımız bir gece yaşattı. Dünya festivali 25'inci kez Büyükçekmece'de bir araya geliyorsa bunun arkasında bu muhteşem insanlar var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Festivalin basın ödülleri törenle verildi

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında her yıl verilen basın ödülleri bu yıl da 3 kategoride verildi. 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 75 ülkeden 1200 sanat elçisinin katılımıyla 24 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Festival kapsamında verilen "Basın Onur", "Basın Başarı" ve "Basın Özel" ödülleri halk jürisi ve festival komitesi tarafından belirlenen 3 isme verildi.

Halk Jürisi ve Festival Komitesi belirledi

Halk jürisi ve Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Komitesi Basın Onur Ödülü'ne Zafer Arapkirli, Basın Başarı Ödülü'ne İlker Karagöz, Basın Özel Ödülü'ne de Özay Erad'ı layık gördü. Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da düzenlenen törende 3 başarılı ismin ödülleri Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü ve FIDAF 2. Başkanı H. Gürhan Ozanoğlu tarafından takdim edildi.

Türk basının 3 değerli ismi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, halk jürisi ve festival komitesinin belirlediği 3 ismin de kendilerini ispat etmiş, çok başarılı meslek geçmişleri olduğunu belirterek; "Bu yıl da basın ödülleri gerçek sahiplerini buldu" ifadesini kullandı. Başkan Akgün'ün konuşmasının ardından Türk basının duayen ismi Zafer Arapkirli'ye "Basın Onur", NOW TV Çalar Saat Programı'nın başarılı sunucusu İlker Karagöz'e "Basın Başarı" ve TGRT Haber'in deneyimli muhabiri Özay Erad'a "Basın Özel" ödülleri takdim edildi. Ödül törenine katılamayan İlker Karagöz'ün ödülünü NOW TV Çalar Saat Programı Yönetmeni Savaş Yıldız aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Fatih Erkoç Şarkılarını Binlerce Hayranı ile Birlikte Söyledi - Son Dakika

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