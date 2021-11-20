Fatih'te Osmanlı mirası türbeler ve hazirelerde restorasyon çalışmaları başladı - Son Dakika

Fatih'te Osmanlı mirası türbeler ve hazirelerde restorasyon çalışmaları başladı

Fatih'te 4 türbenin ve hazirenin restorasyonuna devam ediliyor

İSTANBUL - Fatih'te Osmanlı medeniyetinin miraslarından olan türbe ve hazirelerde restorasyon çalışmaları başladı. Bu kapsamda İstanbul'un fethinde, Fatih Sultan Mehmet Han'ın ordusunda yer alan Sarı Nasuh hazretlerinin türbesindeki hummalı restorasyon çalışması devam ederken, diğer 3 türbe ve hazirede de çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Bizans'tan Osmanlı'ya kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan İstanbul'un Fatih ilçesinde, türbeler ve hazireler restore ediliyor. Şehrin tarihsel öğelerini içinde barındıran bu yapıların 4 tanesinde kapsamlı restorasyon çalışmaları başlarken, diğer türbe ve hazirelerde de bakım, onarım ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Fatih Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürülüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet Han'ın ordusunda bulunan Sarı Nasuh hazretleri, Nalıncı Mehmet Mimi Dede Türbesi, Ciğerci Baba Kabri ve Kapı Ağası Haziresi'nde kapsamlı bir şekilde restorasyon çalışmaları sürdürülüyor.

"Sarı Nasuh hazretleri İstanbul'un fethinde bulunmuş bir kişi"

Fatih Belediyesi'nde Mimar olarak görev yapan ve restorasyon süreçlerini anlatan Elif Hafız Uzun: "Şu an 4 türbe, hazire ve kabirde kapsamlı restorasyon çalışmalarımız var. Şuan Sarı Nasuh hazretlerinin kabrindeyiz. Sarı Nasuh hazretleri İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın ordusunda bulunmuş bir kişi. Onun haziresinde şuan kapsamlı restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamlı restorasyon çalışmalarına ayrıca Nalıncı Mehmet Mimi Dede Türbesi'nde, Ciğerci Baba Kabri'nde ve Kapı Ağası Haziresi'nde devam ediyoruz. Bu restorasyon çalışmalarında biz hazirelerin önce temizlik bakımlarını, yerde gömülü hazireler veya mezar taşları varsa bunların açığa çıkarılmasını ve daha sonra bunların ihyasını gerçekleştiriyoruz" dedi.

"İlçemizde bulunan tüm ecdat yadigarına dokunmak istiyoruz"

Diğer türbe, hazire ve kabirlerdeki çalışmalardan bahseden Uzun: "Şimdi arkamızda gördüğünüz mezar taşlarını açığa çıkardık ve yerlerini montajlarını gerçekleştireceğiz. Nalıncı Mehmet Mimi Dede Türbesi'nde ise büyük taş blokların olduğu bir cephe söz konusu o cephemizde çimento esaslı raspaların devamı gerçekleşiyor ve bunun dışında öndeki çeşmenin temizliği ve içeride kalemişi tezinatın raspasına devam ediyoruz. Biz Fatih ilçesinde bulunan tüm hazinelerin rutin temizlik bakım faaliyetlerini bir yandan da devam ediyoruz. Bu gibi detaylarla inşallah ilçemizde bulunan tüm ecdat yadigarına dokunmak istiyoruz" diye konuştu.