Kültür Sanat

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Fethiye Film Festivali başladı.

Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD) tarafından Fethiye Belediyesinin destekleriyle düzenlenen festivalin açılış töreni, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Festivalin ilk gününde gerçekleştirilen Yeşilçam film afişleri sergisi ziyarete açıldı.

Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı Canan Tor, Yeşilçam film afişleri sergisinin sosyal medya üzerinden aldığı geri dönüşlerin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kısa ve uzun metrajlı filmlerin gösteriminin yapılacağı festivalde, kurmaca, deneysel, belgesel, canlandırma ve komedi kategorilerindeki filmler seyirciyle buluşacak.

Festival, 24 Kasım'da sona erecek.