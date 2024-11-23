Figen Alkaç Papirüs'e konuk oldu: "Mutluluk haz değil, erdemdir" - Son Dakika
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Kültür Sanat

Figen Alkaç Papirüs'e konuk oldu: "Mutluluk haz değil, erdemdir"

Figen Alkaç Papirüs\'e konuk oldu: "Mutluluk haz değil, erdemdir"

Öykü yazarı Figen Alkaç, Papirüs programına konuk oldu ve edebiyat üzerine düşüncelerini paylaştı. Alkaç, yaşam deneyimlerini şekillendiren temel duygular ve iyi-kötü kavramları üzerine konuştu. Direnç yerine dayanıklılığın önemini vurgulayan Alkaç, 'Mutluluk haz değil, erdemdir' diyerek erdemli bir yaşamın en büyük tatmin kaynağı olduğunu belirtti. Yazar olmanın sadece yazan biri olmaktan farklı olduğunu ifade eden Alkaç, felsefenin yaşamı anlamlandırmanın bir yolu olduğunu dile getirdi.

23.11.2024 16:32
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Mesut Şenol ve Erinç Büyükaşık'ın sunduğu Papirüs programına konuk olan öykü yazarı Figen Alkaç, edebiyat ve yaşam üzerine derin görüşlerini paylaştı.

"KENDİ TECRÜBEMİZİ YAŞAYAMADAN, ÖNCE KORKMAYI ÖĞRENİYORUZ"

Alkaç, insanın yaşam deneyimlerini şekillendiren temel duygulara değinerek, "Kendi tecrübemizi yaşayamadan, önce korkmayı öğreniyoruz" dedi. İyi ve kötü kavramlarının tamamen bireyin atfettiği değerlerle ilgili olduğunu vurgulayan yazar, direnç göstermek yerine dayanıklılığı artırmaya odaklanmanın önemini dile getirdi.

"OLAY VE KONU METNİN POSASIDIR"

Edebiyat anlayışını da izleyicilerle paylaşan Alkaç, "Olay ve konu metnin posasıdır" diyerek yazma sürecinde derinlikli düşüncenin önemine dikkat çekti. Yazar olmanın, sadece yazan biri olmaktan farklı olduğunu belirten Alkaç, felsefenin kendisi için yaşamı anlamlandırmanın bir yolu olduğunu ifade etti. "Mutluluk haz değildir, erdemdir" diyerek erdemli bir yaşamın insan için en büyük tatmin kaynağı olduğunu vurgulayan Figen Alkaç, hem edebiyatseverlere hem de yaşamı sorgulayan bireylere ilham verdi.

Kültür Sanat, Edebiyat, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Figen Alkaç Papirüs'e konuk oldu: 'Mutluluk haz değil, erdemdir' - Son Dakika

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