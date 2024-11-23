Figen Alkaç Papirüs\'e konuk oldu: "Mutluluk haz değil, erdemdir"

Kültür Sanat

Mesut Şenol ve Erinç Büyükaşık'ın sunduğu Papirüs programına konuk olan öykü yazarı Figen Alkaç, edebiyat ve yaşam üzerine derin görüşlerini paylaştı.

"KENDİ TECRÜBEMİZİ YAŞAYAMADAN, ÖNCE KORKMAYI ÖĞRENİYORUZ"

Alkaç, insanın yaşam deneyimlerini şekillendiren temel duygulara değinerek, "Kendi tecrübemizi yaşayamadan, önce korkmayı öğreniyoruz" dedi. İyi ve kötü kavramlarının tamamen bireyin atfettiği değerlerle ilgili olduğunu vurgulayan yazar, direnç göstermek yerine dayanıklılığı artırmaya odaklanmanın önemini dile getirdi.

"OLAY VE KONU METNİN POSASIDIR"

Edebiyat anlayışını da izleyicilerle paylaşan Alkaç, "Olay ve konu metnin posasıdır" diyerek yazma sürecinde derinlikli düşüncenin önemine dikkat çekti. Yazar olmanın, sadece yazan biri olmaktan farklı olduğunu belirten Alkaç, felsefenin kendisi için yaşamı anlamlandırmanın bir yolu olduğunu ifade etti. "Mutluluk haz değildir, erdemdir" diyerek erdemli bir yaşamın insan için en büyük tatmin kaynağı olduğunu vurgulayan Figen Alkaç, hem edebiyatseverlere hem de yaşamı sorgulayan bireylere ilham verdi.