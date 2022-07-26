"Filistin Geleneksel Kıyafet Günü" Gazze ve Batı Şeria'da kutlandı

Her yıl 25 Temmuz'da kutlanan "Filistin Geleneksel Kıyafet Günü" münasebetiyle Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yöresel giysilerle kutlamalar yapıldı.

Filistin Geleneksel Kıyafet Günü dolayısıyla Gazze'de organize edilen festivalde, yöresel eski Filistin giysileriyle sahneye çıkan çocuklar, koro halinde şarkılar söyledi ve izcilik gösterileri düzenledi.

Filistin'in kültür ve tarihini canlı tutma gayreti içinde olan festival, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren birçok kuruluşun katkısıyla gerçekleştirildi.

Gazze'deki Gençlik ve Kültür Kurumu yetkililerinden Atıf Askul, festival sırasında AA'ya yaptığı açıklamada, Filistin Geleneksel Kıyafet Günü'yle halkın, kimlik ve değişmez değerlerine bağlılığını koruduğuna dikkati çekti.

Askul, "Tam 74 yıl önce babalarımız ve atalarımız topraklarından ve evlerinden Filistin kıyafetleriyle göç ettirildi. Bugün ise onların torunları olarak topraklarımızı geri alıncaya kadar geleneksel kıyafetlerimize bağlı kalacağımızı söylüyoruz." diye konuştu.

Gazze'deki el-Karare Kültür Müzesi Müdürü Muhammed Ebu Hayye de Filistinli kadın, çocuk ve erkeklerin giydiği geleneksel kıyafeti atalarından miras aldığı emanet olarak koruduğuna vurgu yaptı.

Ebu Hayye, Filistin Geleneksel Kıyafet Günü'nde kültür ve geleneklerini çeşitli etkinliklerle korumaya gayret ettiklerini söyledi.

Batı Şeria'nın el-Bire ve Ramallah kentlerinde yöresel giysilerle gözleri kamaştıran Filistinliler, yaptıkları yürüyüşle Filistin Geleneksel Kıyafet Günü'nü kutladı.

Bire ve Ramallah'taki etkinliklere katılan yüzlerce vatandaş, "debke" adı verilen Filistin halk oyunu ve geleneksel halk müzikleri eşliğinde yürüyüşlerini tamamladı.

Filistin Yöresel Kıyafet Derneği Başkanı Azzam Ebu Selame, yürüyüş sırasında AA'ya yaptığı açıklamada, kutlamalara Batı Şeria'nın birçok bölgesinden katılımların olduğunu belirtti.