Filistinli Öğrenciler Erzurum\'da Sanat Atölyelerinde

Erzurum'da öğrenim gören Filistinli öğrenciler, Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Kalesi önündeki atölyelerde çeşitli sanatsal etkinliklere katıldı.

Kentte Atatürk Üniversitesi bünyesinde Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) eğitim alan 40 Filistinli öğrenci, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde çeşitli etkinliklere katılıyor.

Festival kapsamında gerçekleştirilen sanat atölyelerinde vakit geçiren öğrenciler, hem yeni hobiler öğreniyor hem de el sanatları yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Şehir tanıtım uzmanı Canan Şimşek, AA muhabirine, Erzurum Kalesi önündeki eski evlerin sanat atölyesine çevrilerek çeşitli etkinliklerin yapıldığını ve Filistinli öğrencileri misafir ettiklerini söyledi.

Filistinli öğrencilerin motivasyonunu yükseltmek için program düzenlediklerini belirten Şimşek, "İki tane Filistinli kızımız geldi. 'Ben bunları denemek istiyorum' dedi. Nerelisiniz diye sorduğumda 'Filistinli' dedi. Bunları yapmak size nasıl geliyor? diye sorduğumda 'Çok iyi geliyor' diye bir tepki verince, diğer öğrencilerimizi de getirmeye karar verdik. Bu şekilde de öğrencilerimizi burada misafir ettik." dedi.

Şimşek, gelen öğrencilerin karikatür, hat çizimi, ebru, seramik atölye ve kaligrafi gibi sanatları, sanatçılardan öğrendiklerini kaydetti.

Filistinli öğrencilere kaligrafi sanatını öğreten sanatçı Orhan Durmuş ise "Sanatın bütünleştirici özelliğini kullanarak Erzurum'a gelen misafirlerimize sanatımızı tanıtırken bugün de Filistinli kardeşlerimiz atölyemizi ziyarete geldiler. Bu kapsamda ben de sanatımı konuşturarak hem Filistinlilere destek verdiğimizi, gönül bağımızın ve din bağımızın hep süreceğini ifade etmesi açısından Filistin yazısı tasarımı yapmaya çalıştım." diye konuştu.

Etkinliklere katılan Filistinli öğrenci Jehad Alghandour yeni şeyler öğrendiklerini belirtirken, Mohammed Murtaja da organizasyon için teşekkür etti.