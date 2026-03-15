Filmlerimiz değil yemeklerimiz yer alacak! İşte Oscar\'da Türk menüsü

Oscar Ödül Töreni menüsünde yer alacak Türk lezzetleri pide, baklava, hünkar beğendi olarak belirlendi.
Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Oscar Töreni'nin ardından düzenlenen geleneksel Governors Ball davetinde, bu yıl Türk lezzetleri damga vuracak.
Özel menüde; Osmanlı saray mutfağından hünkar beğendi, Türk mutfağının vazgeçilmezi pide ve tescilli Antep baklavası dünya yıldızlarının beğenisine sunulacak.
