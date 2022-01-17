Üye Girişi
Fotoğrafına bakılıp ilmek ilmek işliyorlar - Son Dakika

Fotoğrafına bakılıp ilmek ilmek işliyorlar

17.01.2022 12:29

Fotoğrafına bakılıp ilmek ilmek işliyorlar Tarihi Osmanlının kuruluş yıllarına dayanan ve Bilecik topraklarında üretildiği için 'Bilecik Çatması' olarak bilinen bez, bir örneği olmadığı için fotoğraflarına bakılıp ilmek ilmek işleniyor.

Fotoğrafına bakılıp ilmek ilmek işliyorlar

BİLECİK - Tarihi Osmanlının kuruluş yıllarına dayanan ve Bilecik topraklarında üretildiği için 'Bilecik Çatması' olarak bilinen bez, bir örneği olmadığı için fotoğraflarına bakılıp ilmek ilmek işleniyor.

Osmanlı Devleti zamanında padişahların kaftanlarında, saray eşrafının giysilerinde, saraydaki yatak örtülerinde kullanılan bir bez olan 'Bilecik Çatması' yeniden hayat buluyor. Bilecik Halk Eğitim Merkezi tarafında açılan kursa 'Bilecik Çatması' elde bir örnek olmadığı için fotoğraf karesine bakılarak ilmek ilmek işleniyor.

"Biz tekrar bunu canlandırıp en azından birkaç tane örneğini tarihe kazandırmak için çaba sarf ediyoruz"

Kurs hakkında bilgi veren Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız, "Burada unutulmaya yüz tutmuş eserler olarak günümüze kalmış olan minyatür tarzı halılar üretmekteyiz. Özellikle bizim üzerinde durmak istediğimiz 'Bilecik Çatması' bezi. Şuanda hali hazırda herhangi bir örneği yok. Fotoğraflardan resimlerden alarak, ilmeklerini çıkarıp Bilecik çatma bezini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyorlar. Bilecik çatma bezi nedir, Osmanlı zamanında padişahlarımızın ve saray eşrafının kaftanlarında giysilerinde ve yatak örtülerinde kullandıkları bir bez. O dönem sadece Bilecik'e üretiliyordu ve İstanbul'a saraya gönderiliyordu. Ama ne yazık ki günümüzde fabrikalarında bu tarz benzeri kumaşları daha ucuza mal ettiğinden dolayı ilimizde bu alanda çatma bezi üretimi tamamen durmuş vaziyette. Biz tekrar bunu canlandırıp en azından birkaç tane örneğini tarihe kazandırmak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

"Yaklaşık bin yıl öncesinden geliyor bunun tarihi"

Yıldız, 'Bilecik Çatması'nın tarihi hakkında bilgi vererek, "Yaklaşık bin yıl öncesinden geliyor bunun tarihi. Osmanlı'nın kurulduğu dönemde biliyorsunuz Bilecik- Söğüt bu bölgede bulunuyorlardı. O dönem burada Bilecik Çatma Kadifesini keşfettiler. Bunu o dönemden beri kullanmaya gayret etmişlerdi. Saraya da Bilecik'ten İstanbul'a taşıma yoluyla götürmüşlerdir" dedi.

'Bilecik Çatması' dokuyan Hatice Güntekin, "Kadife çatma öğrenmeye çalışıyorum. Tarihe katmaya çalışıyoruz. Pandemiden dolayı biraz ağır gidiyor, ama herhalde bitiririz. Yanlış olmasın diye çok dikkat ediyoruz. Biraz zaman alacak" dedi.

Usta öğretici Sevil Tuzak ise, "İlmek ilmek kadife çatmayı öğretiyorum kursiyerlerime. Allah nasip ederse geçmişimizi bugünümüze taşımaya çalışacağız" dedi.

Fotoğrafına bakılıp ilmek ilmek işliyorlar
Fotoğrafına bakılıp ilmek ilmek işliyorlar
Fotoğrafına bakılıp ilmek ilmek işliyorlar

YORUMLAR
500

Halk Eğitim Merkezi, Osmanlı Devleti, Bilecik, Saray, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Fotoğrafına bakılıp ilmek ilmek işliyorlar - Son Dakika


Son Dakika: Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır Son Dakika: Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır         
18:12
Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı         
16:38
Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL         
16:16
Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı         
15:48
O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti! O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti!         
15:04
Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu         
14:58
Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi pozlar Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi pozlar         
12:17
O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında! O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında!         
11:32
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
11:24
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar         
09:03
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46

Son Dakika Haberleri
18:12 Son Dakika: Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır
18:00 Topraktan kıyamet senaryosu çıktı, bilim camiası ayağa kalktı
17:58 Hastalarıyla kimsenin ilgilenmediğini öne süren 4 kişi, hamile hemşirenin karnını tekmeledi
17:42 Altının kilogramı 779 bin liraya geriledi
17:39 100 bin TL hibe destekli projede son başvuru 28 Şubat
17:23 AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak
17:07 İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer, partiden istifa etti: Kirli siyaset yapıyorlar
16:46 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü
16:37 Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı
16:37 İBB'nin Ayasofya Müzesi hatası sosyal medyadan tepki aldı! Hemen değiştirildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 18:30:37. #1.13#
SON DAKİKA: Fotoğrafına bakılıp ilmek ilmek işliyorlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement