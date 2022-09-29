Spotify 'da bir milyardan fazla dinlenen Gangsta's Paradise, sosyal medya platformlarındaki müzik listelerinde de başı çekiyordu.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Los Angeles, Coolio, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Gangsta's Paradise şarkısıyla adını duyuran ABD'li rapçi Coolio, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.