Gangsta's Paradise şarkısıyla adını duyuran ABD'li rapçi Coolio, yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Gangsta's Paradise şarkısıyla adını duyuran ABD'li rapçi Coolio, yaşamını yitirdi

29.09.2022 10:55
Gangsta's Paradise şarkısıyla adını duyuran ABD'li rapçi Coolio, yaşamını yitirdi

Gangsta's Paradise adlı şarkısıyla müzik dünyasına damgasını vuran ABD'li rapçi Coolio, 59 yaşında hayatını kaybetti.

Gangsta's Paradise adlı şarkısıyla müzik dünyasına damgasını vuran ABD'li rapçi Coolio, 59 yaşında hayatını kaybetti.

Coolio'nun menajeri Jarez Posey, gerçek adı Artis Leon Ivey Jr olan Coolio'nun Los Angeles'ta bir arkadaşının banyosunda ölü bulunduğunu duyurdu.

Coolio'nun ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Posey, TMZ'ye yaptığı açıklamada, olay yerindeki acil yardım ekiplerinin ani kalp durmasından şüphelendiğini belirtti.

Posey, olay mahallinde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı bilgisini paylaştı.

Gangsta's Paradise şarkısıyla Grammy ödülü kazanan Coolio'nun bu eseri Michelle Pfeffier'ın oynadığı Dangerous Minds filminin de müzikleri arasında yer alıyordu.

Spotify'da bir milyardan fazla dinlenen Gangsta's Paradise, sosyal medya platformlarındaki müzik listelerinde de başı çekiyordu.

YORUMLAR
500
ABD Başkanı Biden, kürsüden ne tarafa ineceğini bilemedi, eşi 'Buradan aşağı gideceksin' dedi ABD Başkanı Biden, kürsüden ne tarafa ineceğini bilemedi, eşi 'Buradan aşağı gideceksin' dedi ABD'de kasırganın ortasında hava durumunu aktaran muhabir, mikrofon ıslanmasın diye sıra dışı bir önlem aldı! ABD'de kasırganın ortasında hava durumunu aktaran muhabir, mikrofon ıslanmasın diye sıra dışı bir önlem aldı! Güney Kore'de Dışişleri Bakanı'nın görevden alınması çağrısı Güney Kore'de Dışişleri Bakanı'nın görevden alınması çağrısı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Los Angeles, Coolio, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gangsta's Paradise şarkısıyla adını duyuran ABD'li rapçi Coolio, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:37 Alacakları için Galatasaray'a dava açan Sofiane Feghouli, sosyal medyadan açıklama yaptı!
16:13 Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini paylaştı: Liralaşma odaklı yaklaşım devam edecek
16:02 Su arıtma cihazı arızalandı! Firma çalışanı genç kadını ensesinden vurarak ağır yaraladı
16:00 Ünlü manken Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası görenleri şaşırttı
15:55 Kamyondan inip sokaklara dağılan onlarca kaçak göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi
15:56 Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi derbi öncesi konuştu: Hedefimiz kazanmak olacak
15:48 Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a olumlu mesaj: İster buraya gelsinler ister biz oraya gidelim, bu sorunları çözelim
15:35 Şarkıcı Hande Yener, İran'da öldürülen Mahsa Amini için sahnede saçlarını kesti!
15:10 Fransa ile ortak tatbikat düzenleyen Yunanistan, tüm donanmasını Ege'ye gönderdi
15:09 Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Kandil'e hava harekatı yapıldı, 16 mağara imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 16:46:10. #1.12#
SON DAKİKA: Gangsta's Paradise şarkısıyla adını duyuran ABD'li rapçi Coolio, yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement