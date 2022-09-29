Gangsta's Paradise şarkısıyla adını duyuran ABD'li rapçi Coolio, yaşamını yitirdi

Gangsta's Paradise adlı şarkısıyla müzik dünyasına damgasını vuran ABD'li rapçi Coolio, 59 yaşında hayatını kaybetti.
Coolio'nun menajeri Jarez Posey, gerçek adı Artis Leon Ivey Jr olan Coolio'nun Los Angeles'ta bir arkadaşının banyosunda ölü bulunduğunu duyurdu.
Coolio'nun ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Posey, TMZ'ye yaptığı açıklamada, olay yerindeki acil yardım ekiplerinin ani kalp durmasından şüphelendiğini belirtti.
Posey, olay mahallinde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı bilgisini paylaştı.
Gangsta's Paradise şarkısıyla Grammy ödülü kazanan Coolio'nun bu eseri Michelle Pfeffier'ın oynadığı Dangerous Minds filminin de müzikleri arasında yer alıyordu.
Spotify'da bir milyardan fazla dinlenen Gangsta's Paradise, sosyal medya platformlarındaki müzik listelerinde de başı çekiyordu.
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