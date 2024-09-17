GastroAntep Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

GastroAntep Festivali Devam Ediyor

GastroAntep Festivali Devam Ediyor

GastroAntep Kültür Yolu Festivali, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Lezzetli yiyecekler tadılıyor.

17.09.2024 16:20
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde devam ediyor.

Festival Park'ta 14 Eylül'de başlayan etkinlikler kapsamında kurulan yiyecek ve içecek işletmelerinin stantları, Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlardan rağbet görüyor.

Stant önlerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ustaların birbirinden lezzetli yiyecek ve içeceklerini tatma imkanını buluyor.

Mert Koca, festivalin yoğun olduğunu belirterek, "Yemek denilince akla ilk Gaziantep geliyor. Dört dörtlük bir festival, özellikle akşamları aşırı yoğun oluyor." dedi.

Sevgi Erçil, her yıl festivale katıldığını ifade ederek, "Çok güzel geçiyor, coşkulu eğlenceli, herkes gelip canının istediğini tadabiliyor. Ayrıca konserler var, çok eğlenceli geçiyor, çocuklar için bir çok etkinlik var. Festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hatice Çakır, festivalde standı bulunduğunu ve salça ile baharat çeşitlerini sattığını kaydederek, "Festivalimiz çok hareketli eğlenceli, güzel geçiyor. Kebaplardan dolayı bol dumanlı günler yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat GastroAntep Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

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