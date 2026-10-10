GastroAntep panelinde Gaziantep mutfağı Türk gastronomisinin kaptanına benzetildi - Son Dakika
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GastroAntep panelinde Gaziantep mutfağı Türk gastronomisinin kaptanına benzetildi

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GastroAntep panelinde Gaziantep mutfağı Türk gastronomisinin kaptanına benzetildi
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katıldığı GastroAntep panelinde, Türk mutfağının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması ele alındı. Panelde Gaziantep mutfağı Türk gastronomisinin kaptanına benzetildi, ata tohumunun korunması vurgulandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katıldığı "Köklerden Geleceğe Türk Mutfağının Yolculuğu Nasıl Devam Ediyor?" panelinde, geleneksel mutfağın korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması ele alındı.

GastroAntep kapsamında düzenlenen paneli gazeteci, mutfak kültürü yazarı ve gurme Ahmet Örs yönetti. Panele Sayfiye ve Papalina restoranlarının kurucusu Erhan Ece, Develi Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Develi, Sahan Restoran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan, Hamdi Restaurant Kurucusu Hamdi Arpacı ile Homage Hospitality ve Tariria Kurucusu Bekir Kaya katıldı.

"Türk gastronomisinin kaptanı Gaziantep mutfağı"

Nuri Develi, Türk gastronomisini bir takıma benzeterek, "Türk gastronomisi bir takım olsaydı bu takımın kaptanı Gaziantep mutfağı olurdu" dedi.

Erhan Ece ise Gaziantep mutfağının Türk mutfağının lokomotif unsuru olduğunu ve uluslararası alanda ülkeyi temsil edebilecek nitelik taşıdığını belirtti. Ece, "Asıl hedefimiz özgünlüğümüzü, kökenimizi kaybetmeden uluslararası alana çıkmak olmalı. Yapılabilecek, sürdürülebilir ve güçlü konseptler hazırlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Tahir Tekin Öztan, yemeklerin aslına uygun yapılması ve yozlaştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Türk mutfağına en büyük hizmet aslını korumaktır. İnovasyonu sadece sunumda ve tanıtımda kullanmalıyız" diye konuştu.

Ata tohumunun korunması vurgulandı

Hamdi Arpacı, Gaziantep'in kebapla tanışması, kebap kültürünün gelişimi ve kebap tarihi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Panelin moderatörü Ahmet Örs de ata tohumlarının korunmasına yönelik çalışmaların önemini aktardı.

Programın sonunda Başkan Fatma Şahin, panelistlere plaket takdim etti. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatFatma ŞahinGastronomiGaziantepYaşamSon Dakika

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