Kültür Sanat

Gazete sayfaları kadınların elinde sanata dönüşüyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kadınlar, ellerindeki gazete sayfalarını sanat eserlerine dönüştürüyor.

Siverek Kadın Destek Merkezi'nde düzenlenen El Sanatları Kursu'na katılan kadınlar, bu kurs sayesinde atık malzemeleri değerlendirerek birçok sanat eseri oluşturuyorlar. El sanatları öğretmeni Ayşegül Gürsoy Bozkurt rehberliğinde gerçekleşen kurslarda, kadınlar evlerinde buldukları gazete ve dergi kağıtlarını çöpe atmak yerine kurslarda kağıt bebekler yapıyorlar. Tutkal ve silikon ile sertleştirdikleri gazete kağıtlarını ustaca şekillendirerek bebeklere dönüştüren kadınlar, ardından çeşitli renklerde boyuyorlar. Kadınların ellerinden çıkan kağıt atık bebekler, ileride yapılacak olan yılsonu sergisinde vatandaşların beğenisine sunulacak.

Yapılan çalışma ve kurslarla ilgili açıklama yapan Kadın Destek Merkezi birim sorumlusu Zuhal Laçin Kucaklı, "Kadın demek üretim demek, kadın demek yoktan var etmek demektir. Merkezimizde yapılan sıfır atık çalışmalarının amacı farkındalık oluşturmak ve bunu hayatın her alanına taşımaktır. Gündelik hayatta kullanılan ve çöpe atılan birçok malzemenin yeniden dönüştürülerek kullanılabilir hale getirilmesi önemlidir. Ayrıca, bu tür çalışmalar kadınlarımıza terapi gibi gelmektedir. Burada atık kağıt ve gazetelerden farklı renklerde kağıt bebekler yaparak güzel bir çalışma yapıyoruz" dedi.

El sanatlarının evrensel olduğuna dikkat çeken el sanatları öğretmeni Ayşegül Gürsoy ise, "Geleneksel kurslardan farklı bir farkındalık ve değişim yapmak istedim. Bir gün internette gezinirken kağıt bebeklere rastladım ve neden bunu burada yapmayalım diye düşündüm ve böyle bir çalışma başlattık kursiyerlerimle. Gazeteleri genellikle okuyup çöpe atıyoruz ama bu sayede, bu atık gazeteleri sanat eserlerine dönüştürüyoruz" şeklinde konuştu.

Yaptıkları kağıt bebeklerin Afrikalı fakir kadınları andırdığını belirten Gürsoy, "Bu kadınların özelliği sürekli çalışmalarıdır. Çalışırken bile süslenirler ve öyle çalışırlar. Yaptığımız bu eserleri ileride yapılacak sergilerde sergileyeceğiz" dedi.

Okulların tatil olması nedeniyle bu kursa katıldığını belirten kursiyer Irmak Çiçeklidağ ise, "Çok güzel bir çalışma, beğendim ve bu kursa gelmeye karar verdim. Geri dönüşümden kağıt bebekler yapıyoruz. Burada çok güzel zaman geçiriyorum, benden yaşça büyük olan ablalarımla çalışmak çok hoşuma gidiyor. Şu ana kadar 7 tane kağıt bebek yaptım" diye konuştu.