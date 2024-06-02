Gaziantep Kalesi Restorasyonu Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacak

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Gaziantep Kalesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Kentin simge yapılarından olan ve 6'ncı yüzyılda yapılan kale, Bizans, Memluklular, Dulkadiroğulları dönemindeki birçok tarihi olaya ve Kurtuluş Savaşı'na şahitlik etti.

Kalenin bazı kısımları Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle hasar aldı.

Rölöve ve Anıtlar İl Müdürlüğünce restorasyon ihalesi yapılmasının ardından yaklaşık bir yıl önce çalışmalara başlayan ekipler, kale burçlarının onarımını tamamladı.

Kale duvarları ve iç kısımlarda çalışmaları sürdüren ekipler, kale içinde bulunan alanlar ve çevre düzenlemesinin ardından çalışmaları yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyor.

Çalışmalarda yüzde 75 seviyesine gelen ekipler, hava sıcaklığının artmasına rağmen çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel, AA muhabirine, yaklaşık 1 yıl önce başlanan çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Ekiplerin tüm hızıyla çalışmaya devam ettiğini belirten Gürsel, şöyle devam etti:

"Gelinen noktada bütün burçların onarımı gerçekleşmiş durumda. İç kalede yer alan yapı izlerinin konsolidasyonu, yürüyüş yollarının yenilenmesi, iç tünellerin yapılması gibi birtakım çalışmalar da devam edecek. Eksikler tamamlanacak ve bu yıl sonu itibarıyla restorasyon tamamlanacak."

"Restorasyon çalışmalarında son çeyrekteyiz"

Kalenin kentin önemli simgeleri arasında yer aldığına işaret eden Gürsel, restorasyon çalışmalarının ardından yerli ve yabancı turistleri Gaziantep Kalesi'nde misafir etmeye başlayacaklarını aktardı. Gürsel, şunları kaydetti:

"Restorasyon çalışmalarında son çeyrekteyiz. Yıl sonu bitirilmesi hedefleniyor ve yüzde 75 seviyelerindeyiz. Gaziantep'te geçtiğimiz Ramazan Bayramı'ndan sonra kalabalık oluşmaya başladı. Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turist sayıları artıyor ve rekor kıracak. Gaziantep Kalesi'ni hızla tamamlayıp ziyaretçilerin gezme imkanını bir an önce sağlayacağız."