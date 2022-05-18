"Gaziantep Kitap Fuarı" açılacak - Son Dakika
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"Gaziantep Kitap Fuarı" açılacak

18.05.2022 17:24
"Gaziantep Kitap Fuarı" açılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Gaziantep Kitap Fuarı" kapılarını 21 Mayıs'ta kitapseverlere açacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Gaziantep Kitap Fuarı" kapılarını 21 Mayıs'ta kitapseverlere açacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyükleri arasında bulunan, eski devlet bakanı ve milletvekili Hasan Celal Güzel anısına 21-29 Mayıs tarihlerinde Orta Doğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuar, ülke genelinden ziyaretçilerini ağırlayacak.

415 yayınevine ev sahipliği yapacak fuarda, katılımcılar, yüzlerce yazar ve şair ile tanışma, sohbet etme ve kitaplarını imzalatma fırsatı bulacak.

Kent merkezinden fuar alanına ücretsiz ring seferleri yapılacak.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Mayıs, Kitap, Fuar, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Gaziantep Kitap Fuarı' açılacak - Son Dakika


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