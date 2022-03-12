GAZİANTEP - Öğrencileri için sınıf sobasında pizza ve hamburger hazırlıyorlar - Son Dakika

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki köy okulunda görevli 3 kadın öğretmen, öğrencilerinin daha önce yemediği hamburger, pizza, köri soslu spagetti gibi lezzetleri sınıfta odun sobasında pişirip çocuklara tattırıyor.

İlçeye 30 kilometre uzaktaki Yenişarkaya İlkokulunda görevli sınıf öğretmenleri Ayşe Gül Alıç, Fatma Yeşilyurt ve okul öncesi öğretmeni Hale Özdemir, okuldaki 36 öğrenciyle cumaları "kaynaşma" etkinlikleri yapıyor.

Bu kapsamda öğrencilerin hiç tatmadığı lezzetleri onlardan gelen taleplerle belirleyen öğretmenler, kendi imkanlarıyla aldıkları malzemelerle sınıftaki odun sobasında yemek hazırlıyor.

Öğrencilerine pizza, köri soslu spagetti, köfte gibi çeşitli yemekler hazırlayan öğretmenlerin bu haftaki menüsü ise tavuklu hamburgerden oluştu.

Öğrencilerinin seslendirdiği şarkılar eşliğinde sobanın üzerinde tavukları kızartarak hamburger ekmeğine domates, marul, ketçap, mayonez ilave eden öğretmenler, bunları çocuklara servis etti. Yemeklerini iştahla yiyen öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

Öğretmenlerden Ayşe Gül Alıç, AA muhabirine, öğrencilere tatmak istedikleri yemekleri hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin mutluluğunun yüzlerine yansıdığını belirten Alıç, şunları kaydetti:

"Öğle arasında bir öğrencim bana gelerek 'Öğretmenim ben hiç hamburger yemedim. Televizyonda gördüm, tadını merak ediyorum.' dedi. O an bir şey diyemedim ve içim burkuldu. Sonra 'Yapabilir miyiz?' dedim ve fikrimi diğer hocalarımla paylaştım. Sağ olsunlar, onlar kabul etti, 'Yaparız.' dedik ve yaptık. Amacımız onların minik kalbine dokunmak. Onların kalbinde Ayşe Gül öğretmen olarak yer almak. Onların o hiç yemediği hamburgeri yediği andaki mutluluk resmen gözlerine yansıyor. Bu da bizim çok hoşumuza gitti. Her hafta bir etkinlik yapmaya başladık."

Etkinliklerden sonra öğrencilerin derse ve okula daha fazla ilgi gösterdiğini ifade eden Alıç, çevreden olumlu tepkiler aldıklarını dile getirdi.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Okul öncesi öğretmeni Hale Özdemir de köye ilk geldiğinde bazı zorluklar yaşadığını ancak öğrencileriyle tanıştıkça onlar için mücadele etmeye karar verdiğini söyledi.

Öğrencilerini çok sevdiğini ve her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını belirten Özdemir, "Çocukların istekleri doğrultusunda pizza ve hamburger gibi yemekler yapmaya başladık. Farklı yerlerde görev yapan öğretmen arkadaşlarıma anlatıyorum. Onlar da yavaş yavaş kendi okullarında yapmaya başladı. İnşallah bu, Türkiye'deki tüm köy öğretmenleri arasında yayılır." diye konuştu.

"Çocuklar çok mutlu oluyor. Gözlerinin içindeki mutluluğun tarifi yok." derken gözyaşlarını tutamayan Özdemir, kendisinin de bir kız çocuğu annesi olduğunu ve öğrencilerini onun yerine koyduğunu aktardı.

Öğretmenlerden Fatma Yeşilyurt ise etkinliğin ardından velilerden çok güzel dönüşler aldıklarını belirtti.

Eğitim öğretimin sadece defter ve kitaptan ibaret olmadığını ifade eden Yeşilyurt, "Geçen gün 3 veli geldi ve bize teşekkür etti. Çocukların her gün okula mutlu gidip geldiklerinden bahsettiler. Veliler, benden yemeklerin tarifini istedi. Kendileri evde yapmak istemişler. Ben de pratik bir şekilde tarif ettim." dedi.

Öğrenciler de mutlu

Öğrencilerden Melike Bücükçü ise öğretmenlerini çok sevdiğini söyledi.

Öğretmenleri sayesinde ilk kez pizza ve hamburger yediğini belirten Bücükçü, "Televizyonda hamburger ve pizza görmüştüm ama hiç yemedim. Öğretmenlerimiz bize her hafta bunları yapıyor. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz, bizi çok mutlu ediyorlar. Biz de onlara sürpriz yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Emine Parlak ise öğretmenlerin kendileri için her şeyi yaptığını anlatarak, "Ben de büyüyünce öğretmen olacağım ve öğrencilere tatmadıkları tüm yemekleri yedireceğim." ifadesini kullandı.