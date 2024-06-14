Gaziantep'te 730 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gaziantep'te 730 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Gaziantep'te 730 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı Vali Çeber, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu Gaziantep'te 2023-2024 eğitim-öğretim yılı sona ererken 730 bin civarında öğrenci karnesini aldı.

14.06.2024 13:21
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Gaziantep'te 730 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Vali Çeber, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2023-2024 eğitim-öğretim yılı sona ererken 730 bin civarında öğrenci karnesini aldı.

Gaziantep'te 2023-2024 eğitim-öğretim yılı öğrencilerin karnelerini almasıyla sona erdi. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Gaziantep'te 730 bin civarında öğrenci karne heyecanı yaşadı. Şehitkamil ilçesi Mehmet Ali Alevli İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde ise ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karneleri Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve kent protokolü tarafından verildi.

"Eğitim olarak genel anlamda güzel bir yıl geçirdik"

Karne dağıtım töreni sonrası açıklama yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentte 730 bin civarında öğrencinin karne heyecanı yaşadığını söyleyerek, "Bugün Gaziantep'imizde 730 bine yakın öğrencimiz karnesini alıyor, 35 bin tane de öğretmenimiz var. Bunlar büyük rakamlar. Yani birçok ilin nüfusundan fazla olan rakamlardan bahsediyoruz. ve daha 2 yıl evvel deprem acısını yaşamış. Bunu artık konuşmak istemiyoruz ama birçok okulu zarar görmüş, kullanılamaz hale gelmiş ve birçok işte öğretmenimizi ve öğrencimizi şehit vermiş bir iliz. Bu acıların üzerine ilimizde bugün itibariyle beni memnun eden bir eğitim-öğretim tablosu var. Bu tamamen buradaki kahramanların eseri. Biraz önce onlara onu söyledim. Bir okula girdiğimizde öğrencilerin bize bakışı okuldaki durumu bize anlatır. Burada bugün herkes çok mutlu bakıyordu ve şunu hissediyorsunuz, bu karne günü olmasının mutluluğu değil, genel mutluluk. Sınıfta soruyorum, çocuklar tatil olmasın diyen var mı? Bir sürü el havaya kalkıyor. Bu bizim arzu ettiğimiz tablo. Biz Gaziantep'te 730 bin öğrencimiz 35 bin öğretmenimizle gerçekten genel anlamda güzel bir yıl geçirdik. Geçen hafta da akademik anlamda bakacak olursak son 2-3 haftada LGS sınavımız ve üniversite sınavımız oldu. Oradan bize olan dönüşler de gayet iyi. Biz tabii öğrencilerimizi akademik başarı anlamında o kriterlerden sadece birisi çocuklarımızın mutluluğu bizim için esas başarı bu anlamda Gaziantep'imiz sizlerin sayesinde güzel bir eğitim- öğretim yılını tamamladı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'te 730 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

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