Gaziantep'te 9. Hemşehri Dernekleri Festivali başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince bu yıl 9'uncusu düzenlenen Hemşehri Dernekleri Festivali başladı.

Geleneksel olarak düzenlenen ve şehirde bulunan dernekler ile yurt dışında yaşayan Türkleri buluşturan etkinlik, 3 Ağustos'a kadar Festivaller Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Programın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hemşehrilerin iyi günde, kötü günde kader birliği yaptığını ve bunun da Gaziantep modeli olduğunu söyledi.

15 Temmuz gecesi herkesin birlik olduğunu ve "söz konusu vatansa gerisi teferruattır" diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydana daveti üzerine sokağa indiğini ve o karanlık geceyi aydınlığa çevirdiğini hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

"İşte hemşehri olmak budur. 6 Şubat akşamı dünyanın en büyük kara depreminde millet olarak acıyı paylaşmak ve birlikte ayağa kalkmaktır. Bizim inancımıza göre sevinçler paylaşınca artar, acılar paylaşınca azalır. Biz Gaziantep modelini bir dünya modeli yapana kadar durmadan çalışacağız."

Programa, Vali Yardımcısı Sedat Sezik, AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, AK Parti İl Başkan Vekili Suat Şahin, MHP İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, ilçe belediye başkanları, ilgili dernekler ve başkanları ile vatandaşlar katıldı.