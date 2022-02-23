Gaziantep'te badem ağaçları çiçek açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te badem ağaçları çiçek açtı

23.02.2022 14:01
Gaziantep'te badem ağaçları çiçek açtı

Araban 'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle bazı badem ağaçları çiçek açtı.

Araban 'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle bazı badem ağaçları çiçek açtı.

Hava sıcaklığının 17 dereceye kadar yükseldiği ilçede, Köklüce Mahallesi'ndeki badem ağaçlarının çiçek açması görenleri şaşırttı.

???????İlçe Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere, bu yıl hava sıcaklığının normalin üstünde yaşandığını belirterek, "Hava sıcaklığı ağaçların çiçek açmasına neden oldu. Badem ağaçlarının en zayıf noktası sıcak havaya çabuk aldanmalarıdır. İnşallah bu durum badem ve meyve üreticilerimizi sıkıntıya sokmaz. Mart ayında olası bir soğuk havada çiçekler inşallah dökülmez." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te badem ağaçları çiçek açtı

YORUMLAR
500
Öğrencilerin kayak heyecanı Öğrencilerin kayak heyecanı Antalya'da hortum ve fırtına seralara zarar verdi Antalya'da hortum ve fırtına seralara zarar verdi

Ziraat Odası, Hasan Altun, Hisarcık, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'te badem ağaçları çiçek açtı - Son Dakika


Son Dakika
13:58 İslam Memiş: Savaş riskinden dolayı gram altın 1450 lira olabilir
13:53 Kilo veren Hadise son halini paylaştı, takipçileri ikiye bölündü
13:08 Sadece tarot falına baktırmak istemişti! Gözleri bağlanıp istismar edildi
13:25 Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Ukrayna'da 1 ay süreyle OHAL ilan edildi!
18:02 Bu hastalık berberi ayakta uyutuyor! 15 yıldır çaresiz bekliyor
13:09 Savaş başlamadan mülteciler konuşulmaya başlandı! Romanya: 500 bin Ukraynalı mülteci alabiliriz
13:03 Rusya-Ukrayna geriliminde arada kalan 80 bin Türk! İşgal tehdidi altındaki ülkede 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor
12:52 İran, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ihtimalinden vazife çıkardı ve Avrupa'ya mesaj verdi: Gaz temin etme kapasitemiz var
12:48 Ukrayna'da asker röportaj verirken bomba patladı! Panik anları kamaralara yansıdı
12:43 Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 14:13:14. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te badem ağaçları çiçek açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement