Gaziantep'te Esma-i Hüsna Hat Sergisi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gaziantep'te Esma-i Hüsna Hat Sergisi Yoğun İlgi Görüyor

Ramazan ayına özel olarak düzenlenen Esma-i Hüsna Hat Sergisi, Gaziantep'te büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Türkiye'nin ilk divani hat tekniği ile yazılan eserlerin yer aldığı sergi, 28 Mart'a kadar ziyaretçileri bekliyor.

17.03.2025 18:56
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Gaziantep'te Esma-i Hüsna Hat sergisi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, Ramazan ayına özel olarak hazırlanan ve Allah'ın 99 isminin yer aldığı eserlerin yer aldığı Esma-i Hüsna Hat Sergisi yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'nin ilk divani hat tekniği ile yazılan Esma-i Hüsna Sergisi'ne Gaziantep halkı büyük bir ilgi gösteriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ile Kültür A.Ş. tarafından düzenlenen Esma-i Hüsna Hat Sergisi'ni ziyaret eden vatandaşlar, eserleri tek tek inceliyor. Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan sergi Hattat Erkan Bakım danışmanlığında Hattat Ahmed El Beşir tarafından hazırlandı. Uzun bir hazırlık sürecinin ardından tamamlanan sergi 28 Mart tarihine kadar ziyaretçilerini bekleyecek. Allah'ın 99 isminin tek tek işlendiği toplam 100 hat eserinin bulunduğu sergi, Ramazan ayına yetiştirildi. Uzun hazırlık süreçlerinin ardından tamamlanan sergi, Türkiye'de divani hat tekniğiyle hazırlanan ilk Esma-i Hüsna Sergisi olma özelliğini taşıyor.

Allah'ın 99 isminin yer aldığı eserlerin yer aldığı sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, serginin Ramazan ayına denk gelmesinin ayrı bir önem arz ettiğini dile getirdiler.

Sergiye gezerken Allah'ın 99 isminin anlamlarını da okuduklarını belirten ziyaretçiler, serginin mutlaka ziyaret edilmesi tavsiyesinde bulundular.

Ziyaretçilerden Ünsal Çalışkan, "Esma-i Hüsna Sergisi hakikaten çok güzel olmuş. Ramazan'ın bu güzel ikliminde Hüsn-i hat sanatıyla Rabbimizin 99 isminin yazıldığı çok harika bir sergi olmuş. Şehrimiz için büyük bir güzellik ve çok memnun kaldık. Emeği geçen herkesin eline sağlık, Allah razı olsun" dedi.

Sergiyi herkesin gelip görmesini tavsiye ettiğini belirten Meryem Doğan da, "Esma-i Hüsna Sergisi'ni arkadaşımla birlikte gezmeye geldim. Sergiyi çok güzel, çok başarılı buldum. Serginin Ramazan ayına denk gelmesi de ayrıca çok güzel olmuş. Herkesin emeğine sağlık, sergiye hayran kaldık" şeklinde konuştu.

Sergiyi çok beğendiğini vurgulayan Müyesse Ertuğrul ise, "Ramazan etkinliğinin bu kadar coşkulu bir yer olduğunu bilmiyordum. Arkadaşımın tavsiyesiyle sergiye geldik. Sergi çok güzel ve çok beğendim. Böyle bir dönemde Ebru ve hat sanatının bu şekilde sergilenmesi, nadir, estetik ve zevk sahibi olan insanların bence ilgi göstereceği bir sergi olmuş. Bu açıdan güzel ve sergiyi beğendim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'te Esma-i Hüsna Hat Sergisi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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