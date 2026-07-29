Gaziantep’te kültürler aynı çatıda buluşuyor - Son Dakika
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Gaziantep’te kültürler aynı çatıda buluşuyor

Gaziantep’te kültürler aynı çatıda buluşuyor
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilecek Yurt Dışı Türkler, Dernekler ve Yöresel Kültürler Buluşması Hemşeri Dernekleri Festivali, kapılarını bir kez daha ziyaretçilerine açıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilecek Yurt Dışı Türkler, Dernekler ve Yöresel Kültürler Buluşması Hemşeri Dernekleri Festivali, kapılarını bir kez daha ziyaretçilerine açıyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelerek Gaziantep'te yaşamını sürdüren vatandaşları aynı çatı altında buluşturan festival, bu yıl da 30 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Festival Park'ta birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuna ev sahipliği yapacak. Gaziantep'in çok kültürlü yapısını pekiştiren festival, hemşehri dernekleri arasındaki dayanışmayı artırmayı, kentlilik bilincini geliştirmeyi ve Anadolu'nun zengin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Farklı yörelere ait geleneklerin yaşatılacağı organizasyon, Anadolu'nun kültürel zenginliğini en renkli yönleriyle ziyaretçilerle buluşturacak.

Hemşeri dernekleri ve kültürel kuruluşlar bir araya gelecek

Festivalde Türkiye'nin farklı illerini temsil eden hemşeri derneklerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı; Lefkoşa, Gazimağusa, Güzelyurt ve Şırnak belediyeleri; Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, GBB İGEM İş ve Kariyer Merkezi, federasyonlar, konfederasyonlar, vakıflar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da stant açarak kültürel değerlerini ziyaretçilerle buluşturacak. Katılımcılar, yöresel ürünlerini, geleneksel lezzetlerini, el sanatlarını ve kültürel miraslarını ziyaretçilere tanıtma imkanı bulacak.

Kültür, sanat ve eğlence dolu günler yaşanacak

Festival süresince Halk Oyunları Topluluğu gösterileri, semazen gösterileri, yöresel oyunlar, yöresel müzik, yerel ve ulusal sanatçı konserleri ile çeşitli kültür, sanat ve spor etkinlikleri düzenlenecek. Her yaştan ziyaretçiye hitap edecek etkinliklerle festival, yalnızca bir kültür organizasyonu olmanın ötesine geçerek, paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren önemli bir buluşma noktası olacak. Gaziantepliler, Anadolu'nun farklı yörelerine ait kültürel değerleri yakından tanıma fırsatı bulurken, farklı şehirlerden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan kurum ve kuruluşlar da kendi kültürel miraslarını ziyaretçilerle paylaşacak.

321 bini aşkın ziyaretçiye ulaştı

2010 yılından bu yana düzenlenen Yurt Dışı Türkler, Dernekler ve Yöresel Kültürler Buluşması Hemşeri Dernekleri Festivali, bugüne kadar 321 bin 200'ü aşkın ziyaretçiyi ağırlayarak Gaziantep'in en önemli kültürel organizasyonlarından biri haline geldi. Geleneksel kimliğiyle öne çıkan festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da kültürel çeşitliliğin korunmasına, toplumsal kaynaşmanın güçlenmesine ve ortak yaşam kültürünün gelişmesine katkı sunmayı sürdürecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep’te kültürler aynı çatıda buluşuyor - Son Dakika

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