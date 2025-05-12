Gaziantep'te Kupaya Özel Bakır İşçiliği

Gaziantep'te Galatasaray ve Trabzonspor'un logoları ilmek ilmek bakıra işleniyor

Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda Ziraat Türkiye Kupası Finali heyecanı

GAZİANTEP - Gaziantep'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndaki bakır ustaları, Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi kente gelecek taraftalar için Galatasaray ve Trabzonspor logolarını bakıra işliyor.

Gaziantep'te, Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçının 14 Mayıs'ta kentte oynanacak olması sevinçle karşılandı. Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi ve kültürel mirasıyla ünlü gastronomi şehri Gaziantep, Türk futboluna damgasını vuracak önemli bir mücadeleye tanık olmaya hazırlanıyor.

Esnaf, kente gelecek olan taraftarları en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarına başladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla Galatasaray ile Trabzonspor'un kozlarını paylaşacağı Ziraat Türkiye Kupası'nın final heyecanı 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Büyük maç için geri sayım başlarken Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te esnaf, kente gelecek olan Galatasaray ve Trabzonspor'un taraftarlarını en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarına başladı.

Galatasaray ve Trabzonspor'un logoları ilmek ilmek bakıra işleniyor

Yaklaşık 5 asır önce inşa edilen ve asırlardır bakır işlemenin yapıldığı tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndaki bakır ustaları, Galatasaray ve Trabzonspor'un logolarını ilmek ilmek bakıra işliyor. Bir ellerinde darbe kalemi diğerinde de çekiçleriyle Galatasaray ve Trabzonspor'un logolarını bakıra işleyen ustaların yaptığı ürünler şimdiden ilgi görmeye başladı. Ziraat Türkiye Kupası maçının Gaziantep'te oynanacak olmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren bakır ustaları, maçın kentte oynanmasının ekonomik katkısının yanında tanıtım için de çok önemli olduğunu belirterek, esnaf olarak çok sevindiklerini söylediler.

"Maç bize yaradı"

Final maçının Gaziantep'te oynanmasını sağlayan herkese teşekkür eden Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, "Gaziantep olarak bu maça hazırız. Esnafıyla, kurumlarıyla ve sanayicisiyle topyekun hazırız. Gaziantep'te kupa maçının oynanacağı belli olduğu günden beri bizim esnaf hareketlendi. Kimisi bizden Galatasaray, kimisi de Trabzonspor'un logosunu istiyor. Bu maç bize yaradı. Gaziantepliler misafirperverdir. Biz de misafir ağırlamak artık görev haline geldi" dedi.

"Gaziantep futbola çok yatkın bir şehir, bu maç çok güzel olacak"

Kupa maçının Gaziantep'te oynanmasının esnafa katkı sağlayacağını söyleyen bakır ustası Yusuf Büyükçapar, Galatasaray ve Trabzonspor'un logolarını bakıra işlediklerini ve yoğun sipariş aldıklarını belirterek, "Galatasaray ve Trabzonspor maçının şehrimizde oynanacak olması tüm Gaziantep'e heyecan verdi. Bundan dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu güzel bir karar aldı. Gaziantep futbola çok yatkın bir şehir. Bu maç çok güzel olacak" şeklinde konuştu.

"Bir futbolsever olarak sevinçliyiz"

Türkiye'nin 2 büyük takımını Gaziantep'te ağırlayacak olmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden vatandaş Sinan Göçer ise, "Bir futbolsever olarak sevinçliyiz. Şu anda şehirde bir bayram havası var. Galatasaray ve Trabzonspor gibi büyük takımlarımız ligin büyük takımlarıdır. Galatasaray ve Trabzonspor maçının Gaziantep'te oynanacak olması çok güzel olacak" diye konuştu.