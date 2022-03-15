Gaziantep'te "Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk" konseri düzenlendi - Son Dakika
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Gaziantep'te "Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk" konseri düzenlendi

15.03.2022 20:11
Gaziantep'te "Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk" konseri düzenlendi

Gaziantep'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (BAU MEDAM) iş birliğiyle "Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk" konseri gerçekleştirildi.

Gaziantep'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (BAU MEDAM) iş birliğiyle "Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk" konseri gerçekleştirildi.

Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde tarihi Ömer Asım Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, sanatçı Yaprak Sayar, klasik Türk müziği ve halk müziği eserlerini seslendirdi.

Konserde Sayar'a, Serkan Halili kanun, Murat Süngü viyolonsel, Alper Uzkur tambur ve Ahmet Cavit Altınkaynak neyle eşlik etti.

Etkinlik protokol üyeleri ve davetliler tarafından beğeniyle izlendi.

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Medeniyet Araştırmaları Merkezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Gaziantep, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'te 'Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk' konseri düzenlendi - Son Dakika


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