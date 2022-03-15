Gaziantep'te "Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk" konseri düzenlendi - Son Dakika

Gaziantep'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (BAU MEDAM) iş birliğiyle "Yaprak Sayar ile İpek Yolunda Meşk" konseri gerçekleştirildi.

Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde tarihi Ömer Asım Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, sanatçı Yaprak Sayar, klasik Türk müziği ve halk müziği eserlerini seslendirdi.

Konserde Sayar'a, Serkan Halili kanun, Murat Süngü viyolonsel, Alper Uzkur tambur ve Ahmet Cavit Altınkaynak neyle eşlik etti.

Etkinlik protokol üyeleri ve davetliler tarafından beğeniyle izlendi.