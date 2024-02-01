Gaziantep\'teki Tarihi Mirasın Yüzde 99\'u Restorasyonun Ardından Ziyarete Açıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'te tarihi mirasın yüzde 99'u restorasyonun ardından ziyarete açıldı.
Depremlerde konut ve iş yerlerinin yanı sıra ziyaretçilerin uğrak mekanlarından müze, han, hamam, geleneksel konut, cami ve kastel gibi tarihi mekanlar da zarar gördü.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu ekipleri, kentte hasara uğrayan yapıların tekrar ayağa kaldırılması ve ziyarete açılması için kolları sıvadı.
Belediye bünyesindeki tarihi mekanların restorasyonu depremin ardından yaklaşık 4 ayda tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı alanların birçoğunda da restorasyon çalışmaları bitti. Böylece, kentte tarihi miras ve mekanların restorasyonu yüzde 99'a ulaştı. Gaziantep Kalesi ve 20'ye yakın camide ise restorasyon sürüyor.
"Gaziantep Kalesi'nde restorasyon yüzde 60 seviyesine geldi"
Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te unutulmaz bir güne uyandıklarını, ardından da il sınırları içerisindeki yapıların durum tespitine başladıklarını söyledi.
Kentteki çalışmaların tamamına yakınında çalışmaların bittiğini belirten Gürsel, "Yaklaşık 200 hektarlık doku alan içerisinde 10 bin yapıya tespit yaparak Gaziantep'teki sonucu ortaya çıkardık. Yaklaşık yüzde 1'lik ağır hasar oranıyla kent merkezindeki tarihi dokuda çok büyük bir hasarla karşı karşıya kalmadığımızı ortaya çıkardık." dedi.
Gürsel, oluşan orta, ağır ve az hasarlı yapılara da hızlıca müdahaleye başladıklarını ifade ederek, "Han, hamam, çarşı, geleneksel konutlarda, müzelerde tespitlerimizi bitirdikten sonra 3-4 ay içerisinde bunların restorasyonunu tamamlayarak hizmete açtık." diye konuştu.
Kentteki tarihi yapıların yüzde 99'unun restorasyonunun tamamlanmasıyla ziyaretçi sayılarında tekrar eski rakamları yakaladıklarının altını çizen Gürsel,
Gaziantep Kalesi'nde de restorasyonun hızla devam ettiğini vurgulayan Gürsel, şu değerlendirmede bulundu:
"Kültür ve Turizm Bakanlığına ait Gaziantep Kalesi ve camiler başta olmak üzere bu tespitler de yapıldı. Bakanlığımız nasıl müdahale edilmesi gerektiğini sonuçlandırdı ve hızlıca gerçekleştirdi. Bugün, tamamının projeleri Koruma Kuruluna onaylatıldı. Onaylanan projeler doğrultusunda cami ve kalede restorasyona başlandı. Gaziantep Kalesi'nde restorasyon yüzde 60 seviyesine geldi. Bu arada Antep evlerine sahip özel mülkiyet sahipleri de işletme olarak kullandıkları yerleri Koruma Uygulama ve Denetim Bürolarından izin alarak restorasyonlarını yapıp tekrar hizmete açtılar."
"5 Şubat 2023'e döndük diyebiliriz"
Gürsel, kısa süre sonra kentteki restorasyonların tamamının biteceğini söyledi.
Kentte tekrar turizmin canlandığına dikkati çeken Gürsel, "Gaziantep depremle ilgili bütün yaralarını sardı ve Gaziantep'e gelme zamanı geldi. Çok ciddi ziyaretçi ağırlıyoruz. Gaziantep depremle ilgili acı sınavını vermiş oldu." dedi.
Gürsel, "5 Şubat 2023'e döndük diyebiliriz." ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle tamamladı:
"20'ye yakın cami restorasyon sürecine katıldı ve çok kısa sürede bunlar da açılacak. 10 bin yapıya ulaşmıştık, bu yapıların içerisinde en fazla 50'ye yakınının restorasyonu devam etmektedir. Kentteki tarihi mirasların yüzde 99'u ayağa kaldırıldı ve ziyarete hazır hale getirildi."
YKS başvuruları başladı! Tek oturum sınav ücreti 295 TL, üç oturum 885 TL oldu
İYİ Parti'nin Sivas Belediye Başkan adayı Mehmet Ceylan, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ceylan, bir süre önce kalp krizi geçirdiğini ve bu nedenle seçim yarışından çekildiğini belirtti. Adayın çekilmesi sonrası İYİ Parti'nin yeni bir aday çıkarıp çıkarılmayacağı merak konusu oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunan medyasında yer alan spekülasyonlara açıklık getirdi. F-16 tedariki ve modernizasyonu herhangi bir şarta bağlı olmadığı belirtildi. ABD'den talep edilen F-16'ların onay sürecinde olduğunu belirten MSB kaynakları, ''Teklif ve Kabul Mektupları tarafımıza ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacak ve böylece projelerin maliyeti de net olarak ifade edilebilecektir'' dedi.
Süper Lig'in 24. haftasında lider Fenerbahçe'yi konuk edecek Antalyaspor'un başkanı Sinan Boztepe, maç öncesi yaptığı açıklamada, hedeflerinin Fenerbahçe'yi puansız göndermek olduğunu söyledi.
Sosyal medya üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın'a tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen sanığın davasında mahkeme, sanığın akıl hastalığı nedeniyle suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.
Antalya'nın Aksu Belediyesi'nde görevli bir bürokratın binasını yıkmamak için yabancı uyruklu bir kadınla ahlaksız teklif pazarlığı yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Videoda şahsın ''4 gece yetmez, sen çok pahalıya geliyorsun. Ben onların evini yıktım ama seni böyle idare edeceğiz'' ifadelerini kullandığı duyulurken, ifşa olan video sonrası Aksu Belediyesi'nden yapılan açıklamada söz konusu personelle ilişiğin kesildiği duyuruldu.
2-1 biten MKE Ankaragücü maçında yaptırdığı penaltıyla taraftarlardan büyük eleştiri alan Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic ile İsmail Kartal özel bir konuşma yaptı. Livakovic, gelecek maçlarda daha iyi performans sergileyeceğine dair teknik heyete söz verdi.
ABD ordusundan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin İran'a ait 3 insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğü ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Ürdün'de bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Gaziantep'teki Tarihi Mirasın Yüzde 99'u Restorasyonun Ardından Ziyarete Açıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?