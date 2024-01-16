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Gaziantep'teki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi 2023'te 7 Bin 146 Kişiyi Ağırladı - Son Dakika
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Gaziantep'teki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi 2023'te 7 Bin 146 Kişiyi Ağırladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, 2023 yılında 7 bin 146 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Müze ve atölye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar görmedi.

Gaziantep\'teki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi 2023\'te 7 Bin 146 Kişiyi Ağırladı
16.01.2024 - 14:48,  Güncelleme: 14:58
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Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, 2023'te 7 bin 146 kişiyi ağırladı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar almadı.

Müze ve atölye, 2023'te eserleri görmeye gelen yerli ve yabancı 7 bin 146 kişi tarafından ziyaret edildi.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, gazetecilere, müze ve atölyeyi ziyaretçilerin beğenerek gezdiğini ifade ederek, "Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi 7 bin 146 kişi tarafından ziyaret edildi. 2024'te bu sayının daha da artmasını bekliyoruz." dedi.

Müze ve atölyede, 564 farklı figürde heykel sergileniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep'teki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi 2023'te 7 Bin 146 Kişiyi Ağırladı - Son Dakika
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